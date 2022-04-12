Oklahoma castigará con hasta 10 años de cárcel el aborto

Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, firmó un proyecto de ley para castigar hasta con 10 años de cárcel y una multa de 100 mil dólares a las mujeres que se practiquen un aborto en la entidad estadounidense.

La nueva ley de Oklahoma entrará en vigor este verano, a menos de que sea bloqueada en los tribunales de Estados Unidos.

“Queremos elegir la vida en Oklahoma. No queremos permitir abortos en el estado de Oklahoma”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa unos minutos antes a la firma del proyecto de ley.

The most important thing is to take a stand for the unborn and protect life.



Every life is precious.



As a father of six, that’s what I believe and I know that’s what Oklahomans believe. pic.twitter.com/VjmUz5QdOD — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) April 12, 2022

Luego de que en septiembre Texas prohibiera el aborto después de las seis semanas, Oklahoma se convirtió en el destino de las mujeres que buscaban interrumpir su embarazo ya que muchas e enteraban después del periodo permitido.

La prohibición en Texas ocasionó que los casos de aborto en Oklahoma aumentaran el año pasado hasta 2500 por ciento en comparación con 2020, informó la organización Planned Parenthood .

Cabe destacar que en los últimos meses, estados liderados por republicanos, como Oklahoma, aprobaron rápidamente prohibiciones de aborto cada vez más estrictas, anticipándose a una decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría ayudar a que las prohibiciones resistan desafíos legales.

Condenan prohibición del aborto en Oklahoma

Tras darse a conocer la nueva ley de Oklahoma que criminaliza el aborto y castiga con hasta 10 años de prisión a las mujeres, varias asociaciones y funcionarios estadounidenses condenaron la decisión del alcalde.

"La prohibición firmada hoy es cruel y, si entra en vigencia este verano, tendrá un impacto devastador en las personas de Oklahoma, los vecinos de Texas, así como en toda una región que enfrenta ataques a sus derechos al acceso al aborto", indicó Melissa Fowler, directora de programas de National Abortion.

Por su parte, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, también condenó la nueva ley de Oklahoma y solicitó al Congreso aprobar una ley que codifique el aborto en todo estados Unidos.

"Las acciones de hoy en Oklahoma son parte de una preocupante tendencia nacional que ataca los derechos de las mujeres y la Administración Biden continuará apoyando a las mujeres en Oklahoma y en todo el país en la lucha para defender su libertad de tomar sus propias decisiones sobre su futuro", dijo Psaki.