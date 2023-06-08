¿El secreto de la vida eterna? Mujer cumple 108 y revela el secreto para la longevidad: “tener perros y no hijos”

En Reino Unido, una mujer de nombre Ada Daniel cumplió 108 años, convirtiéndose en la persona más longeva del país, y compartió con el mundo cuál es el secreto para tener una vida larga y saludable: tener perros en lugar de hijos.

La mujer británica relató que se casó a los 27 años, pero ella y su pareja decidieron no tener hijos, pero sí muchos perritos de raza galgo en su mayoría; todos los animalitos se llaman Street Lane, como el lugar donde vivía en su juventud.

Vivió con su esposo, con quien compartía el amor por los perros, hasta el día en que murió a los 73 años de edad.

108-year-old Ada Daniel says the secret to her long life was having dogs, instead of children. pic.twitter.com/jIWOgoAFhU — Mike Sington (@MikeSington) June 5, 2023

Actualmente la mujer centenaria vive en una residencia para adultos mayores, donde el pasado 1 de junio celebró su cumpleaños 108. Su historia se hizo tan conocida en Inglaterra que recibió 300 tarjetas de felicitaciones, entre ellas una del rey Carlos III y la reina Camila.

Ada Daniel nació en 1915 en Ambergate, Inglaterra, desde muy joven mostró gran amor hacia los animales, especialmente a los perros. La misma Daniel aseguró que todos sus perros la ayudaron a mantenerse con energía para vivir tantos años.

La ciencia da tips para vivir 100 años como Ada Daniel

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard indicó que la longevidad está relacionado con la calidad de vida que llevamos, por lo que recomendó algunos hábitos para vivir más años.

¡Mujer de 108 años dice que para vivir mucho debes “tener perros en lugar de hijos"! 🐶



Durante más de un siglo, la inglesa Ada Daniel ha vivido alegre y sin descendientes. Hace unos días celebró sus 108 años y alguien le preguntó el secreto de su larga vida. La ancianita se… pic.twitter.com/XeQp52IUEY — Nuestro Diario (@NuestroDiario) June 6, 2023

Llevar un dieta saludable

Comer correctamente ayuda a mantener una buena salud, y por ende a vivir más tiempo, por lo que recomienda restringir alimentos con altos índices de azúcar o grasas.

Hacer ejercicio

Evitar el sedentarismo ayuda a prevenir enfermedades, por lo que aconsejan realizar por lo menos 30 minutos de actividad física diariamente.

No fumar ni consumir alcohol

Consumir alcohol o tabaco va en detrimento de nuestra salud. Si deseas vivir más de 100 años es momento de dejar de consumir estas sustancias.

