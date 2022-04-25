Murió la persona más longeva del mundo, vivía en Japón

Kane Tanaka, una mujer de Japón nacida a principios del siglo XX y que se cree que fue la persona más longeva del mundo, murió a la edad de 119 años, dijo este lunes la emisora pública NHK.

Nacida el 2 de enero de 1903 en la antigua aldea de Wajiro, que actualmente forma parte de la ciudad de Fukuoka, Tanaka murió en un hospital de dicha ciudad el pasado día 19 a los 119 años y 108 días sin que se diera a conocer la causa de fallecimiento.

Kane Tanaka, nació en 1903, el año del primer vuelo controlado de su avión a motor de los hermanos Wright, fue confirmado por Guinness World Records en 2019 como la persona viva más longeva.

Récord Guinness

Tanaka estaba reconocida desde 2019 por el Grupo de Investigación en Gerontología (GRG, en sus siglas en inglés) y el récord Guinness como la mujer y persona de más edad del mundo.

Gustaba del chocolate y refrescos.

Durante su vida, había sido partidaria del chocolate y las bebidas gaseosas, dijo NHK.

La japonesa contrajo matrimonio a los 19 años y la familia salió adelante administrando restaurantes de fideos udon.

Cinco eras distintas de Japón

Tanaka vivió en cinco eras distintas de Japón (Meiji, Taisho, Showa, Heisei y la actual Reiwa) y se había marcado como objetivo llegar a cumplir 120 años el próximo año, según su familia.

Tanaka vivía desde hacía algunos años en una residencia para la tercera edad y su presencia era habitual en artículos y programas de televisión japoneses con motivo de su cumpleaños o de la celebración nacional del Día del respecto a los ancianos.

Planeaba participar en el tramo del relevo de la antorcha olímpica.

La anciana solicitó participar en el tramo del relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Tokio del verano pasado, pero finalmente optó por no hacerlo debido a la pandemia de Covid-19.

Japón tiene una población cada vez menor y que envejece rápidamente. A septiembre pasado, el país contaba con 86,510 centenarios, y nueve de cada 10 eran mujeres.

La persona viva más longeva del mundo.

Tras su muerte, la persona viva mayor pasa a ser la monja francesa Lucile Randon, más conocida como hermana André, que cuenta hoy con 118 años y 74 días.

La japonesa con más edad es ahora Fusa Tatsumi, que cumplió hoy 115 años, y es además la quinta persona del mundo de mayor edad de la que se tienen registros.

