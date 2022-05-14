Mujer embarazada rompe fuente mientras recibe su Título universitario

Una mujer embarazada en Bolivia recibió su Título universitario como ingeniera comercial y horas después dio a luz a su segundo hijo.

La mujer embarazada relató para un medio local, que se le rompió la fuente poco antes de recibir su Título universitario, sin embargo, decidió esperar a tener el documento en sus manos para después ir al hospital.

“Le hablé a mi esposo y le dije: ‘creo que se me ha reventado la fuente’” relató la mujer de nombre María René Méndez, añadió que en ese mometo se dio cuenta que podía dar a luz en pleno acto de graduación.

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Mujer da a luz poco después de graduarse como ingeniera comercial

Méndez dijo que asistió a su graduación porque no sentía ningún tipo de malestar, además el parto estaba programado para una semana después. Por lo que no esperaba que en plena ceremonia de graduación se le rompiera la fuente.

La mujer embarazada contó que cuando una docente se dio cuenta que se le había roto la fuente, se decidió que el rector de la universidad le entregara el Título universatario para que no tuviera que esperar más y pudiera irse al hospital a dar a luz.

En algunas imágenes aparece María René, vestida con su toga y el birrete, recibiendo su diploma y saliendo de la ceremonia de graduación en una silla de ruedas directo al hospital.

“Como acudí a todos mis controles, ahí estaba mi doctor, el que me iba a atender. Ya estaba todo preparado”, relató la mujer mientras cargaba a su bebé que nació pesando 3.5 kilos y a quien le puso de nombre Cristian.

En tanto la universidad también compartió en sus redes sociales la historia de su alumna María René Méndez, quien “vestida con su toga y su birrete esperando ser llamada para recibir su Diploma y Título profesional, por la emoción del momento rompe fuente”.

Por lo que el rector bajó de la taruma para entregar los documentos a la mujer y que pudiera salir del lugar para conocer a su segundo hijo. Además compartieron algunas fotos del momento.

