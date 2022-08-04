Feminicidio en Colombia, mujer fue quemada por su pareja

Hay dolor en Colombia por el feminicidio de Yuliana Estacio, una joven mujer que participaba en concursos de belleza. Fue quemada viva por su pareja sentimental. El sujeto la roció con gasolina y le prendió fuego.

La mujer quemada sufrió lesiones de primer y segundo grado en el 90% del cuerpo. La hallaron malherida, pero antes de fallecer, la mujer alcanzó a revelar que su pareja era su agresor, el autor del feminicidio.

En redes sociales se extienden los mensajes de rechazo a este feminicidio que estremece al municipio de Tumaco, Nariño. Los hechos ocurrieron el pasado domingo después de que la pareja abandonara una reunión social.

La pareja discutió y él arremetió brutalmente contra la mujer, que venía siendo víctima de reiteradas agresiones físicas por parte de su pareja en los dos últimos meses. Así lo manifestó esta mujer a sus familiares, quienes le contaron esto a las autoridades.