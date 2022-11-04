VIDEO: Mujer golpea a adolescente que le hacía bullying a su hijo

Una furiosa madre fue hasta el salón de clases de su hijo y comenzó a golpear a un adolescente que le hacía bullying a su hijo. El hecho ocurrió en Río Negro, Argentina y el momento quedó grabado en un video que se volvió viral.

En las imágenes se ve a la mujer parada al frente de la clase, entre gritos y notablemente molesta, la madre preguntó a su hijo quiénes eran los compañeros que le hacían bullying en clases.

El joven señaló a su agresor, quien se encontraba al fondo del salón, la mujer caminó hasta él y comenzó a golpearlo en la cabeza en repetidas ocasiones. Algunos compañeros intentaron separar a la mamá, sin embargo, ella respondía con más golpes.

“Vine 10 millones de veces, ya estoy harta”, dijo la mujer antes de comenzar a golpear al joven que le hacía bullying a su hijo en la escuela.

Una mujer entró a un aula y le pegó a un alumno por hacerle bullying a su hijo



La violenta escena ocurrió en la escuela CEM 1 de General Roca, Argentina



Otra persona también fue agredida y las autoridades de la institución dijeron que se trató de un proceder que no corresponde. pic.twitter.com/DWOiv3TNMd — AhoraPy (@Ahora_Py) November 3, 2022

Mujer relata por qué agredió a compañeros de su hijo

Posteriormente, en una entrevista para medios locales, la mujer relató qué fue lo que pasó y por qué decidió golpear a los jóvenes que molestaban a su hijo.

Expresó que en diversas ocasiones acudió a la escuela para informar sobre lo que pasaba pero no recibió respuesta por parte de las autoridades escolares.

“Pedí que esto se frenara, que el bullying contra mi hijo se frenara porque estos chicos son mayores que mi hijo. Él tenía 14 años cuando comenzó todo esto, hace tres meses cumplió 15”.

La mujer añadió que también habló con los padres de los jóvenes que le hacían bullying a su hijo, pero tampoco sirvió porque seguían molestándolo, por lo que “la situación me sobrepasó”.

La madre aprovechó el momento para disculparse, reconoció que se equivocó y actuó mal al golpear a un menor de edad.

La mujer relató que su hijo sufría bullying por parte de sus compañeros quienes lo molestaban en el baño, lo escupían, le pegaban y hasta le rompían la ropa.

