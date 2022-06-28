VIDEO: Mujer cachetea a estudiante por hacer bullying a su hijo

En redes sociales se volvió viral el video de una mujer que entra a una escuela secundaria y cachetea a un estudiante que presuntamente hacía bullying a su hijo y lo había amenazado, por lo que la madre tomó cartas en el asunto.

El incidente ocurrió en una secundaria en el CPEM 33 del municipio de Vista Alegre, en Neuquén, Argentina. El acto de la mujer dividió opiniones en redes sociales, pues algunos consideraron que la madre hizo bien en defender a su hijo mientras otros señalaron que fue excesivo.

En las imágenes se muestra a la mujer que entra a un salón donde varios estudiantes están tomando clases, la madre, evidentemente molesta, se dirige a uno de los jóvenes y comienza a reclamarle por hacer bullying a su hijo.

“¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie”, se escucha decir a la mujer y acto seguido cachetea al estudiante ante la sorpresa de todos los compañeros del salón.

🔴 Se pelearon por un sánguche, vino la madre de uno de ellos y le dio "un bife"



Ocurrió en el CPEM N° 33 de Vista Alegre Sur. La mujer irrumpió en el aula de 3° año y le pegó a un adolescente de 15 años.https://t.co/942i2isEQF#Zapala #Neuquen pic.twitter.com/54wz4G7mCj — Urbana Zapala 104.3 (@ZapalaUrbana) June 23, 2022

De acuerdo con medios locales, las autoridades de la escuela no intervinieron; sin embargo, la policía llegó al plantel y detuvo a la mujer por agredir a un estudiante. Posteriormente, el padre del menor al que cacheteó la señora interpuso una denuncia.

El hombre explicó a los medios locales que la señora se confundió y su hijo no estaba involucrado en la amenaza que recibió el otro alumno de la secundaria.

“El hijo de esta señora va en segundo y el mío en tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso”, informó el papá del menor agredido en el salón de clases.

¿Cómo ayudar a tu hijo si es víctima de bullying?

De acuerdo con la organización Save The Children, el acoso escolar o bullying es una forma de maltrato físico o psicológico, y aunque comúnmente ocurre en las escuelas, este fenómeno también puede ocurrir en la calle y redes sociales.

Para frenar el bullying entre estudiantes, save The Children lanzó una serie de medidas para detectar si tu hijo es víctima de acoso y qué hacer en esos casos:



Observa al niño o niña para detectar cambios de humor y comportamiento.

Escucha y dialoga con tu hijo. Los niños y las niñas casi nunca mienten en estos temas. Es importante escuchar lo que ha vivido y cómo se siente, sin juzgarle.

Mantén la calma. Es importante estar sereno y adoptar una actitud de comprensión y atención, transmitiendo seguridad y tranquilidad.

Dile que no es culpable de nada. Todas las personas tenemos derecho a ser protegidas contra cualquier forma de violencia y a ser tratados con respeto.

Refuerza su autoestima. Ayúdales a reconocer sus capacidades, habilidades y el gran esfuerzo que ha hecho al haber pedido ayuda.

Comunica la situación de bullying a la escuela. Es importante que el centro escolar conozca la situación y mantenga una comunicación continua y de colaboración con ellos.

Dale la oportunidad a tu hijo de ampliar su grupo de amigos y amigas. Las actividades fuera del centro escolar le dan la oportunidad para relacionarse con otros chicos y chicas de su edad.