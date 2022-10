Víctima de acoso escolar, se quita la vida en Jalisco

El luto envuelve a la familia García en El Arenal, Jalisco. Jorge Alejandro era estudiante de quinto semestre en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Se quitó la vida el pasado 27 de septiembre, presuntamente tras ser víctima de acoso por parte de su maestro de cálculo, así lo plasmó en una carta póstuma que dejó a sus familiares.

“En la carta mi hermano hace mucho énfasis en qué hubo un maestro en particular que le hacía la vida imposible, de muchas maneras, ese maestro se llama Edgar Oswaldo Romero y lo apodan cómo “Gondo”. Él anteriormente ya nos había mencionado que había un maestro que lo trataba mal, sin embargo Jorge al ser muy tímido, introvertido y una persona a la cual no le gustaba generar problemas él nos pidió que por favor no fuéramos a hablar con él, ya que tenía miedo que el maestro lo tomara más personal y lo tratara peor,” declaró Alonso García, hermano de Jorge Alejandro.

A decir de su familia, las agresiones se habrían originado por la orientación sexual del joven. Humillaciones y bajas calificaciones se veían en sus boletas, esto lo habría orillado a tomar la fatal decisión.

“Todos los testimonios han coincidido en que “Gondo” es una persona machista, clasista y muy homofóbico. Él no quiere que ningún otro niño sufra lo que Jorge sufrió, por eso fue la decisión que él tomó,” continuó explicando el hermano del joven estudiante, Alonso García.

Jorge, reportó al maestro ante la prefectura y su madre solicitó hablar con el director, pero esta última petición jamás se concedió.

Tras su muerte, la Secretaria de Educación de Jalisco, detalló que inició una investigación interna y se dio parte a la Fiscalía del Estado.

“El maestro que refieren en ese documento se retiró del servicio educativo cuando se enteró la escuela lo retiró pero él tomó la decisión de renunciar tendrá que seguir el curso la fiscalía, de la investigación y determinar responsabilidades,” comentó Juan Carlos Flores, Secretario de Educación.

Señalan que de comprobarse omisiones en el protocolo de atención de acoso, directivos del colegio podrían ser sancionados.