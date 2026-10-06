Mujer logra grabar intento de feminicidio; su agresor la da por muerta y ella sobrevive: él sigue libre en Morelos

Mientras el agresor desayuna en restaurantes y pasea con total tranquilidad por las calles de Cuernavaca, Fernanda vive convertida en prisionera dentro de su propio refugio. Los hechos, ocurridos en febrero de este año en el estado de Morelos, constan en un video que retrata con crudeza la antesala de lo que pudo ser un feminicidio.

En las imágenes se escucha a Eduardo Marín Marín, señalado como el agresor, advertir que actúa bajo indicaciones del “dueño de la casa” y con la complicidad de su chofer, Juan Carlos, alias “El Pachón”.

La golpiza fue sistemática: patadas con botas en todo el cuerpo, puñetazos en el rostro y una asfixia prolongada hasta que la víctima perdió el conocimiento, momento en el cual sus verdugos la metieron a la cajuela de un vehículo para abandonarla en plena avenida, dándola por muerta.

Siete meses de escondite y la omisión institucional en Morelos

A pesar de que un joven la rescató horas más tarde y de que existe una denuncia formal acompañada de pruebas contundentes que harían innecesario cualquier debate probatorio, la maquinaria de procuración de justicia en Morelos parece haberse detenido por completo.

Siete meses después del ataque, el agente del Ministerio Público no ha solicitado la orden de aprehensión ante el juez de control, prolongando un viacrucis donde la sobreviviente teme por su vida mientras su atacante camina libre.

En medio de esta pesadilla, Fernanda denuncia la total indolencia institucional, señalando que ni el fiscal del estado ni la gobernadora Margarita González Arabia se han acercado a brindarle respaldo, lanzando una advertencia: la exigencia de actuar antes de que su fotografía de familia tenga que sumarse a las pancartas de un feminicidio más.

