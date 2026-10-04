A 226 días de la desaparición de Roxana López Martínez los sospechosos siguen prófugos: Fiscalía de Oaxaca ofrece 500 mil pesos por datos; lo que se sabe hasta ahora

La búsqueda de Roxana López Martínez, una joven ingeniera agrónoma de la comunidad triqui, sigue activa en el estado de Oaxaca. Roxana, de 24 años, desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 en el municipio de San Martín Itunyoso después de entrar a la casa de la familia de su novio. A varios meses de no saber de ella, las autoridades no han podido dar con los presuntos responsables.

La Fiscalía estatal comenzó a ofrecer una recompensa para obtener datos de la ubicación de la ingeniera triqui.

Fiscalía de Oaxaca ofrece recompensa por información sobre Roxana López

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron un boletín oficial ofreciendo una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione información útil para localizar a la joven.

Los números telefónicos directos para dar datos de manera confidencial son el 951-531-48-01 de la comisión y el 800-00-77628 de la fiscalía.

¿Cómoidentificar a Roxana López?

Al momento de su desaparición, Roxana vestía un pantalón de pijama rojo a cuadros y un abrigo negro con líneas doradas. Mide 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena clara.

Como marcas distintivas, cuenta con una cicatriz en el lado derecho de la cara y tres tatuajes: una rosa en la muñeca derecha, un sol en el brazo izquierdo y una mariposa en el hombro derecho.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Roxana López Martínez. https://t.co/jMzFbIQxSR — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) October 4, 2026

¿Cómo desapareció Roxana López?

Las investigaciones dicen que la última persona que estuvo con la egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca fue su novio, Dagoberto López Díaz, de 22 años.

La familia se presentó sante las autoridades tras perder contacto con la joven luego de que entró a la casa de su pareja.

¿Quiénes serían los presuntos responsables de la desaparición Roxana López?

Existen órdenes de aprehensión giradas contra tres personas involucradas en el caso. Se trata de Dagoberto López Díaz, su madre Concepción Díaz Martínez, y el expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, tío del joven.

Los tres señalados se encuentran prófugos de la justicia.

La Interpol emite fichas rojas de búsqueda

Debido a que las tres personas acusadas se matiene como prófugas, la Interpol emitió fichas rojas de localización para rastrear su paradero dentro y fuera del país.

La familia de Roxana sigue exigiendo resultados para encontrarla con vida.