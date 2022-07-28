VIDEO: Mujer heroína frustra asalto en países Bajos

En Países Bajos cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre ingresa a una panadería llamada amada "Bakkerij Mevlana" con cuchillo en mano para robar el dinero del negocio, sin pensar que se enfrentaría a una mujer heroína.

La mujer heroína turca llamada Latife Peker y que atiende el negocio de su hijo, se encontraba limpiando el lugar con un trapo. No había mucha gente porque eran las 09:00 de la mañana tiempo local.

Mujer heroína se lanza contra ladrón

Al percatarse de los hechos, Peker se lanza en contra del ladrón con su trapo en la mano para evitar el robo. La mujer turca, comenzó a patear y abofetear al ladrón con un paño de limpieza en la mano y neutralizó al ladrón, sin embargo, se vieron momentos de tensión, pues el ladrón portaba un cuchillo en mano.

Cuando el ladrón aficionado se dio cuenta de que no podía triunfar en el robo, encontró que la mejor solución era escapar y lo hizo cuando un cliente ingresa a la panadería ubicada en Países Bajos.

El ratero sale huyendo golpeado

Pays-Bas : Une femme turque chasse un voleur en utilisant un chiffon



- Latife Peker, qui gère la boulangerie de son fils à Deventer, aux Pays-Bas, a chassé un voleur potentiel avec l'arme qu'elle avait sous la main, son fidèle chiffon. pic.twitter.com/Zb2VkK7NJO — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) July 28, 2022

Antes de que el ratero saliera huyendo del lugar, un cliente que ingresaba se dio cuenta de los hechos y enfrentó al ladrón que alcanzó a ser golpeado por el hombre que llegaba al lugar, pero aun así, logró darse a la fuga.

La mujer heroína turca Latife Peker de 48 años de edad que dirige la panadería de su hijo en Devente, fue declarada héroe en el evento, que recibió una gran cobertura en los medios locales.

Los hechos ocurrieron en el Distrito de Deventer, Países Bajos, donde los turcos viven intensamente.

Reconocimiento de la policía

El incidente fue denunciado a la policía. La policía, que examinó las imágenes de seguridad, anunció que había iniciado una investigación y estaba trabajando para atrapar al ladrón.

Felicitamos a nuestro hermano L. Peker, quien protegió su lugar de trabajo con gran honor y valentía en caso de robo.

