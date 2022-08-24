Mujer de Kenia muere ahogada en transmisión en vivo por Facebook

Una mujer originaria de Kenia murió ahogada mientras transmitía en vivo por Facebook para sus seguidores y amigos desde su un hotel en Toronto, Canadá, donde radicaba por su trabajo como personal sanitario.

La mujer de Kenia, identificada como Hellen Wendy Nyabuto de 23 años, era trabajadora de salud en la residencia Country Lane en Chatsworth, Ontario, cerca de Owen Sound.

La joven originaria de Kenia estaba nadando en la alberca de un hotel en Chatsworth cuando comenzó a transmitir un en vivo por medio de Facebook, por lo que sus seguidores pudieron ver el momento en que murió ahogada.

En el video se pudo apreciar a la mujer divertida en la alberca, mientras respondía algunos mensajes y sonreía a las personas que estaban conectadas viéndola. Hasta ese momento, todo parecía normal.

La mujer de Kenia de pronto se metió a la piscina y comenzó a nadar en el área poco profunda; sin embargo, se desplazó hacia el área con más altura, de pronto se le vio luchando por mantenerse a flote y gritando por ayuda, pero nadie la rescató.

La mujer murió ahogada delante de todas las personas que estaban conectadas en la transmisión en vivo de Facebook.

Video: Kenyan Nurse Living In Canada, Hellen Wendy Nyabuto Drowns While Livestreaming Herself In Swimming Pool pic.twitter.com/DKVFED15eM — Grassroot Reporters (@Grassroot_R) August 24, 2022

Después, el video de la transmisión de Facebook se quedó en silencio por varios minutos hasta que unos trabajadores del hotel llegaron a la alberca y sacaron el cuerpo sin vida de la mujer originaria de Kenia.

Familia de la mujer ahogada pide ayuda para repatriarla a Kenia

En una entrevista para CNN, el padre de la mujer que murió ahogada relató que él vio el video del accidente y “vi el video, lloré. Es terrible”. agregó que dos días antes tuvo contacto con su hija por teléfono y ella se escuchaba feliz.

Explicó que la joven llevaba varios años viviendo en Canadá y trabajaba medio tiempo mientras estudiaba enfermería y con su sueldo le ayudaba a su papá para poder pagar la escuela de sus cinco hermanos.

El papá solicitó ayuda para poder llevar el cuerpo de Hellen Wendy Nyabuto de regreso a Kenia y pueda ser enterrada en su país de origen.

"Según nuestra tradición, se supone que uno debe ser enterrado donde nació. No me sentiré cómodo, psicológicamente, si mi hija es enterrada lejos de Kenia".