Anestesiólogo habría violado a embarazada durante el parto

Giovanni Quintella Bezerra, médico anestesiólogo, fue detenido y llevado a prisión. Se le acusa de violar a una mujer embarazada durante el parto. La joven de 23 años habría sido maltratada por el médico anestesiólogo en el hospital mientras daba a luz a gemelos. La mujer embarazada experimentó una somnolencia extrema después del parto y esto fue lo que dijo:

Al día siguiente, sólo recuerdo haberme despertado muchas horas después. Como que estaba drogada, no recuerdo nada. Quería estar despierta para ver a mis hijos, pero no podía. Ni siquiera pude mirarlos bien.

El marido de la mujer embarazada estaba en el quirófano durante el parto, pero, según él, el médico anestesiólogo lo invitó a salir en medio del procedimiento.

A mitad del parto, el médico anestesiólogo me dijo que había un problema con uno de los niños y me pidió que saliera de la sala de parto. No había visto a los niños y mi mujer ya se había dormido. Después de tres horas fui a preguntar por mi mujer y me dijeron que seguía durmiendo. Siento mucha rabia. Mucha rabia. Confié en el médico y ocurre algo así.

Uno de los bebés murió durante el parto. El otro está hospitalizado en estado grave.

Además, autoridades locales indican que esta mujer embarazada no sería la única víctima del médico anestesiólogo, sino que serían varias mujeres que se sometieron a labor de parto con Giovanni Quintella Bezerra.

