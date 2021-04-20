Mujer sufre muerte cerebral tras pintarse el cabello en Brasil

Una mujer de 34 años murió luego de pintarse el cabello en Catalao, Brasil; se trata de Karine de Oliveira Souza quien permaneció durante tres días en el hospital y posteriormente sufrió muerte cerebral.

Karine acudió al salón de belleza con un tinte antialérgico importado, debido a que en diciembre del 2020 ya había experimentado una reacción alérgica, pero pensó que se trataba de la calidad del producto por lo que solicitó que se lo aplicaran sin advertir lo que ya le había pasado antes.

Mientras le aplicaban el tinte, la mujer comenzó a sentir un cosquilleo en las manos y pidió que le quitaran el tinte porque le faltaba el aire, según relataron los testigos y reportan medios de información de ese país.

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Sin embargo, para ese momento la mezcla química empezaba a sofocarla y los intentos por ayudarla fueron inútiles.

"No comentó con la peluquera sobre el episodio de diciembre. Ella no sabía que había tenido una reacción alérgica antes y por lo tanto no tiene la culpa", relató una amiga de Karine.

El personal de la peluquería llamó a los cuerpos de emergencia, quienes la trasladaron hasta el hospital, donde tres días más tarde sufrió muerte cerebral.

El personal del salón declaró que conocían a Karine porque acudía con frecuencia a realizarse otro tipo de servicios, y que esta fue la primera vez que se ponía un tinte por lo que no tenían idea de su alergia y ella no se los informó.

¿Qué dijo la policía sobre la muerte de Karine?

En tanto, la Policía de Catalao, Brasil, investiga el caso de Karine de Oliveira como "un fatal accidente" pues existen pruebas de que la víctima fue negligente consigo misma.

Además, una amiga cercana a la fallecida afirmó que esta había sufrido un cuadro que le ocasionó un ataque de asma en diciembre pasado cuando se aplicó el mismo tinte.

"Al momento de llegar al lugar, la víctima se encontraba inconsciente, con las pupilas dilatadas y sin pulso, además de presentar cianosis, la piel morada por falta de oxígeno, relató un paramédico.

Por otro lado, el tinte también está siendo analizado con el objetivo de determinar si fue la alergia la causante de la muerte, o si además este contenía algún componente que pudiera agravar la situación.

La familia de Karine decidió donar los órganos que fueron trasladados a la Central Estatal de Notificación, Recolección y Distribución de órganos de Goiás.

Así se dio a conocer la noticia en Brasil:

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