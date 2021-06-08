Mujer sudafricana rompe récord al dar a luz a diez bebés

Una mujer sudafricana rompió un récord después de dar a luz por cesárea a diez bebés, dos más de los que sus médicos esperaban.

Gosiame Thamara Sithole había entrado al octavo mes de gestación cuando tuvo que ser llevada a un hospital de Pretoria, Sudáfrica, para recibir a sus nuevos hijos.

El padre, Teboho Tsotetsi, explicó a un medio local que su familia creció con el nacimiento de siete niños y tres niñas, quienes se convertirán en hermanos menores de dos gemelos de seis años que la pareja ya tenía.

Te puede interesar: VIDEO: Socavón se traga varios autos en hospital de Jerusalén

En tanto, la mujer sudafricana, de 37 años, afirmó que dos de los bebés no fueron detectados por los médicos ya que estaban situados “en el conducto erróneo”, así que supieron de su existencia en el momento de su nacimiento.

Desde que tenía ocho semanas de embarazo, Sithole sufrió dolores en las piernas y acidez estomacal, hasta que llegó el día de la cesárea y sin imaginarlo, rompió un récord al recibir diez bebés.

|Crédito: Twitter @TVVnoticias

“Se trata de una situación muy poco habitual, normalmente está relacionada con tratamientos de fertilidad”, detalló Dini Mawela, subdirectora de la escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Sefako Makgatho, ubicada al norte de Pretoria.

Afirmó que un parto de este tipo “es una situación bastante única” que implica un riesgo extremadamente alto, para la madre y los recién nacidos. “El peligro es que, como no hay suficiente espacio en el vientre para los bebés, tendrán la tendencia a ser pequeños”, añadió Mawela.

La especialista dijo que las oportunidades de sobrevivir para los pequeños están comprometidas, su evolución dependerá del tiempo que permanecieron en el vientre de su madre.

Después de dar a luz, la mujer sudafricana no pudo ir a casa con sus hijos, ya que los diez bebés estarán los próximos meses en una incubadora.

Con el nacimiento de diez bebés, la mujer sudafricana supera un récord

Gosiame Thamara Sithole rompió el récord que hasta ahora ostentaba Halima Cisse, una mujer originaria de Malí que tuvo nueve hijos el pasado mes de mayo.

El parto de Cisse se realizó en un hospital de Marruecos, ya que en su país no existía el equipo especializado para recibir a los nonillizos, cinco niñas y cuatro niños que nacieron por cesárea.

Ahora, el récord lo tiene la mujer sudafricana, quien superó a Hamila Cisse y a la estadounidense Nadya Suleman, quien dio a luz a ocho bebés en el 2009.

Te puede interesar: VIDEO: Abofetean a Emmanuel Macron en Francia; hay dos detenidos

