VIDEO: Abofetean a Emmanuel Macron en Francia; hay dos detenidos

Emmanuel Macron, presidente de Francia, recibió una bofetada después de presentarse a un evento político en el departamento de Drome, región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Los hechos ocurrieron cuando al finalizar el evento, el mandatario se acercó a un grupo de personas que esperaban detrás de una valla para saludarlo. Emmanuel Macron se acercó a un hombre de playera verde, lo saludó tocando su brazo, intercambiaron un par de palabras, y de la nada, el hombre le propinó la bofetada mientras gritaba "¡abajo la macronía!"

🚨| Macron slapped during a meet and greet today.pic.twitter.com/3fMZyfhXrU — Tom Harwood (@tomhfh) June 8, 2021

De inmediato, los elementos de seguridad que resguardaban al mandatario intervinieron para tratar de detener al atacante, mientras que un guardaespaldas se llevó al presidente para resguardarlo.

El equipo de seguridad de Macron saltó la valla y persiguió al agresor, consiguiendo su detención. Las autoridades francesas confirmaron que además del agresor, otro hombre fue detenido por estos hechos.

El primer reporte de este hecho publicado por la presidencia francesa señala que "un hombre intentó abofetear al presidente Macron", aunque en el video se ve y se escucha claramente que el atacante sí impactó al presidente en el rostro.

Tras recibir el golpe, Emmanuel Macron regresó con las demás personas y continúa saludándolas y platicando con ellas.

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Emmanuel Macron supervisaba reapertura tras pandemia

De acuerdo con medios locales, Emmanuel Macron estaba de gira en Drome para supervisar las actividades de reapertura económica tras la pandemia de Covid-19.

El mandatario ha visitado distintos puntos de Francia para revisar las medidas de seguridad para evitar contagios con la vuelta a la normalidad, además de que ha intentado acercarse a pobladores para escuchar sus preocupaciones.

"Estamos todos felices de volver a ir a los restaurantes, de que el toque de queda pase de las 11:00 de la noche, de recuperar esos pequeños placeres de la vida. Pero si bajamos la guardia, corremos el riesgo de dar marcha atrás", afirmó el presidente en una conferencia de prensa.

Tras reunirse con los hoteleros de la región, el presidente salió para saludar a los habitantes de la región y fue entonces cuando recibió la bofetada.

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