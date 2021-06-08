VIDEO: Socavón se traga varios autos en hospital de Jerusalén

El estacionamiento del Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén, Israel se hundió de forma súbita cuando un enorme socavón se tragó varios automóviles, por lo que los servicios de emergencia enviaron unidades de atención a la zona.

Al lugar se trasladaron siete camiones de bomberos y un equipo para localizar personas que podrían haber quedado atrapadas dentro de los vehículos que cayeron dentro del socavón pero afortunadamente no se registró ninguna persona herida.

VIDEO: Impresionante socavón devora automóviles en Jerusalén

De acuerdo con medios locales, el socavón pudo formarse como consecuencia de las obras de construcción de una nueva autopista en la entrada de Jerusalén, debido al derrumbamiento parcial de un túnel que pasa por debajo del hospital y del estacionamiento.

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Aunque el hospital abrió recientemente un nuevo estacionamiento con capacidad para cientos de vehículos, el socavón se abrió en la zona del antiguo lugar de aparcamiento, cerca de las máquinas de pago de la salida del lugar.

En los videos que circulan en redes sociales se observa cómo el colapso de la tierra se llevó consigo varios vehículos, cuando se parte el pavimento y se hace el enorme agujero.

Ante la posibilidad de que pudiera ocurrir otro derrumbe, las autoridades locales han declarado la zona de peligro y han acordonado el edificio y sus inmediaciones. Además, también bloquearon el tránsito vehicular alrededor del hospital como medida de precaución.

Varios videos compartidos en Twitter y otras redes sociales muestran a varios vehículos cayendo en el socavón que iba aumentando en tamaño, a medida que sus paredes colapsaban.

גורם המעורה בטיפול באירוע בשערי צדק: מבדיקה ראשונית של מצלמות האבטחה נראה שאין נפגעים | תיעוד רגע הקריסה@SuleimanMas1 @diklaaharon pic.twitter.com/VeHaCgKyzt — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

El socavón que sorprendió a México

En México, al igual que en el caso de Israel, un enorme socavón mantiene sorprendidos a miles de mexicanos y habitantes de Puebla, luego de que hace unos días se formó una fosa enorme tragándose campos de cultivo y causando daños en las viviendas aledañas.

Este socavón, se formó en Santa María Zacatepec, Puebla y sigue creciendo. Inclusive registra deslaves en su interior, por lo que autoridades locales decidieron incrementar el perímetro de seguridad de este a fin de evitar riesgos en las casas que estén en sus alrededores.

Actualmente la enorme fosa mide más de 100 metros de diámetro y de acuerdo con las autoridades de Protección Civil en Puebla tendría unos 20 metros de profundidad.

⚠️Un #socavon de al menos 60 metros de diámetro por 15 metros de profundidad, dentro del cual hay agua, se abrió en la comunidad de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla #Puebla. 🚷

En vecino del lugar captó el momento en que el #Socavón se expande en terrenos de cultivo. pic.twitter.com/5hFON9Rcm0 — Ana Laura Vásquez (@analita_vasquez) June 1, 2021

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