5 mujeres influyentes para recordar en el Día de la mujer 2022

Escritoras, científicas, políticas, artistas, todas de sus ámbitos se volvieron mujeres influyentes que abrieron el camino para lograr el reconocimiento de sus derechos y autonomía, algo que con el paso de los años llegó a reconocer con el Día de la Mujer 2022.

Como cada año, este 8 de marzo se conmemoran los años de lucha en busca de justicia e igualdad de género para las mujeres, que aunque no ha sido sencillo lograron abrirse paso en ámbitos políticos, sociales, culturales y económicos.

Para conmemorar el Día de la mujer 2022, recordamos a cinco mujeres que cambiaron la historia y lograron un paso fundamental para lograr el reconocimiento de las mujeres en el mundo.

Mujeres influyentes en el Día de mujer 2022

Marie Curie

Marie Salomea Sklodowska, conocida como Marie Curie, es quizás una de las mujeres influyentes más conocidas y recordadas internacionalmente por revolucionar el mundo de la ciencia con sus descubrimientos.

Marie Curie fue la mujer pionera en el campo de la radiactividad y descubrió los elementos Polonio y Radio.

Además, fue la primera persona en recibir dos Premios Nobel en diferentes especialidades, Física y Química. También fue la primera mujer en ser profesora de la Universidad de País. Por lo que vale la pena recordarla este Día de la mujer 2022.

Virginia Woolf

Es considerada una de las pioneras del feminismo, ya que fue las primeras mujeres influyentes en escribir sobre la sexualidad pero desde el punto de vista femenino.

Virginia Woolf fue una novelista, ensayista, editora y feminista británica que logró gran reconocimiento durante el periodo de entreguerras.

Escritores modernos consideran que Virginia Wolf marcó un antes y un después en el pensamiento contemporáneo, y por supuesto es un estandarte para el feminismo en el Día de la Mujer 2022.

Amelia Earhart

La piloto Amelia Earhart fue una de las primera mujeres en promover los derechos femeninos y la igualdad de género en el siglo XX. La aviadora es recordada por ser la primera mujer que intentó un viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial.

Earhart fundó una escuela de aviación para mujeres y promovió campañas a favor d elos derechos femeninos. Algo por lo que las mujeres del siglo XXI aún luchan en el Día de la mujer 2022.

Rosa Parks

En el Día de la mujer 2022, se puede recordar a Rosa Park, una mujer defensora de los derechos civiles en Estados Unidos y quien llamó la atención de Martin Luther King.

Rosa Park es reconocida por haber sido la primera persona en negarse a cederle el asiento a una persona blanca en el transporte público, motivo por el cual acabó en la cárcel.

Malala Yousafzai

Es reconocida mundialmente por ser la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz. Gracias a su activismo y lucha a favor de los derechos de las mujeres en Pakistán que casi le cuesta la vida, es reconocida como una de lasmujeres influyentes.

Cuando el régimen talibán prohibió que las niñas asistieran a la escuela, Malala se opuso y comenzó su activismo, con tan solo 14 años, fue víctima de un ataque terrorista para callar su lucha.