Así puedes pagar multas de tránsito en CDMX con hasta 90% de descuento
¡Hasta el 90% de descuento! El Gobierno de la CDMX ofrece una condonación en las multas de tránsito y así puedes obtener este increíble beneficio.
¿Cometiste alguna infracción vehicular y no te alcanza para pagarla? El Gobierno de la CDMX ofrece una condonación de hasta el 90% de descuento al cubrir tus multas de tránsito; así puedes obtener este beneficio.
La información fue anunciada a través de la de la Gaceta Oficial e indica que se condonará, parcialmente, a las personas propietarias de vehículos el pago de las multas impuestas con motivo de infracciones al Reglamento de Tránsito, emitidas por los agentes autorizados para interaccionar de la Policía de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Quienes deseen obtener el beneficio, de hasta un 90% de descuento en las multas de tránsito, deberán acudir a las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o ingresar a su página en línea dentro de los 10 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción correspondiente.
¿Qué multas de tránsito de la CDMX tienen descuento?
Pero, ojo, porque no todas las infracciones vehiculares del Reglamento de Tránsito de la capital del país entran en esta modalidad. De acuerdo con la Gaceta Oficial, las multas de tránsito, en las que solo se pagará un 10% de su valor total, son las estipuladas en los artículos:
- 6 en todas sus fracciones
- 7 en todas sus fracciones
- 8 Fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, incisos a), b) y c), XIII, incisos a) y b), y XIV
- 10 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, incisos b), c) y d), VII, VIII, incisos a), b), c) y e), IX, XI y XII
- 11 Fracciones III, inciso a), IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), XIII, XIV y XV
- 12 en todas sus fracciones
- 13 en todas sus fracciones
- 15 en todas sus fracciones
- 17 en todas sus fracciones
- 20 en todas sus fracciones
- 21 Fracciones I, II, IV, V, VI y VII
- 22 en todas sus fracciones
- 23 en todas sus fracciones
- 24 en todas sus fracciones
- 25 en todas sus fracciones
- 26 en todas sus fracciones
- 27 en todas sus fracciones
- 28 en todas sus fracciones
- 29 en todas sus fracciones
- 30 Fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), XI, XII, XIII, XIV, incisos a), b) y c), XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX Bis y XX
- 34 Fracciones I, II y XI
- 35 en todas sus fracciones
- 36 en todas sus fracciones
- 37 Fracciones II, incisos a), c), d) y e), III, incisos a), b), c), d) y e), IV y V
- 38 Fracciones II, incisos a), b), c), d), f), g), h), i) y j), III, incisos a), b), c), d) y e), IV, incisos a) y b), V, incisos a) y b), y VI, incisos a) y b)
- 40 Fracciones II, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l), III, incisos a), b) y c), IV, incisos a), b) y c), y V, incisos a), b) y c)
- 41 en todas sus fracciones
- 42 en todas sus fracciones
- 43 en todas sus fracciones
¿Cómo saber si un carro tiene multas en la CDMX?
Para verificar su tu vehículo tiene multas dentro de la CDMX, puedes ingresar a la página de la Secretaría de Finanzas de la capital del país, o bien, si lo prefieres, a través de la aplicación móvil, en donde se te solicitará tu número de placa (Sin espacios o guiones).
Posteriormente, para realizar el pago de esta infracción, deberás dirigirte al sitio https://estrados.cdmx.gob.mx/, seleccionar ‘Mi cuenta’ y seguir la ruta para iniciar sesión con tu ‘Llave CDMX’.