Impactantes imágenes de tornados azotando el noroeste de China

El jueves 1 de junio, múltiples tornados provocaron caos y destrucción en el noroeste de China; dejaron un saldo de 13 heridos y más de 200 personas resultaron afectadas en diferentes provincias.

Fuxin y Kaiyuan fueron las regiones más afectadas, donde alrededor de 100 casas, entre las dos ciudades, sufrieron daños considerables. Los servicios de emergencia llegaron a las áreas afectadas para realizar trabajos de rescate.

En redes sociales circularon videos del momento en que los tornados golpearon las regiones en China, en la imágenes se pudieron apreciar como uno de los tornados medía varios metros de altura. También pudieron observarse varias casas completamente destruidas tras el paso de los tornados.

Incluso, la fuerza del fenómeno logró arrastrar varios coches que iban circulando en calles de Fuxin cuando comenzaron a formarse.

Los tornados más devastadores en China

En 2019, un devastador tornado arrasó con una ciudad en China, donde murieron seis personas y 190 resultaron heridas en la ciudad de Kaiyuan, este es considerado uno de los más devastadores del país.

En esa ocasión, los vientos llegaron a superar los 200 km por hora, acompañado de intensas lluvias y granizo. El servicio eléctrico falló en prácticamente toda la ciudad y las autoridades tardaron varios días en restablecerlo.