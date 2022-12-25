El mundo en el 2022: 22 momentos que marcaron el año

Este 2022 estuvo marcado por diversos acontecimientos que sacudieron al mundo, desde una guerra y la muerte de importantes líderes políticos hasta el Mundial de Qatar 2022 donde Liones Messi logró llevarse su primera copa mundialista. Conoce los momentos que sorprendieron este año.

22 momentos que marcaron al mundo en el 2022

Guerra de Rusia vs Ucrania

Uno de los momentos más importantes del año fue el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania el pasado 24 de febrero. Durante la madrugada, Vladimir Putin anunció que sus tropas estaban entrando a territorio ucraniano en una operación militar especial para desarmar al país.

Sin embargo, la operación lleva casi un año con miles de soldados y civiles muertos en Ucrania. Putin no ha dado una fecha para sacar a sus tropas de Kiev.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir #Putin declara en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar #Ucrania.



Pide a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. pic.twitter.com/YtOVaRLjon — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2022

Viruela del mono

A mediados de mayo de 2022 se detectó el primer caso de viruela del mono fuera de África, lo que alertó a la Organización Mundial de la Salud ya que en poco tiempo se reportaron más contagios en el resto del mundo. Para noviembre, la OMS contabilizó 65 mil casos de viruela del mono en todo el mundo.

Tiroteo Buffalo

El 14 de mayo ocurrió uno de los tiroteos más sangrientos del 2022 en Estados Unidos. Payton Gendron, de 18 años de edad, condujo más de 320 kilómetros para llegar a Buffalo, una zona dominada por personas afroamericanas. El joven ingresó al supermercado y disparó contra los compradores. El ataque dejó 10 personas muertas.

Tiroteo Uvalde

Apenas 10 días después del tiroteo de Buffalo, ocurrió otra de las más grandes tragedias de Estados Unidos, un nuevo tiroteo cobró la vida de 19 niños y dos maestras en una primaria de Uvalde, Texas.

La policía fue duramente criticada ya que esperaron una hora afuera de la escuela antes de entrar y abatir al tirador. Durante ese tiempo el atacante tuvo tiempo de matar a varios menores.

Jubileo Platino de la Reina Isabel

El 6 de junio de 2022, la Reina Isabel celebró su jubileo de Platino después de 70 años al frente de Reino Unido, convirtiéndose en la monarca más longeva en la historia del país.

La celebración del Jubileo de Platino de la Reina isabel contó con un desfile militar, una misa especial de Acción de Gracias y un concierto de música pop en el Palacio de Buckingham.

Tráiler abandonado con 53 migrantes muertos

El 30 de junio autoridades de Texas encontraron un tráiler abandonado, en el cual había 48 migrantes muertos y 16 moribundos, de los cuales cinco más perdieron la vida en el hospital. Es considerado el caso más mortífero de trata de personas en la historia de Estados Unidos.

Se sabe que en el tráiler viajaban 67 personas hacinadas, sin ventilación, sin agua, a una temperatura de 40 grados Celsius.

Renuncia de Boris Johnson

Otro de los momentos que marcaron al 2022 ocurrió el 7 de julio, cuando Boris Johnson dimitió a su cargo como primer ministro de Reino Unidos luego de una serie de renuncias de su gabinete ocasionada por una crisis política dentro del partido y acusaciones de que Johnson encubría a un acosador sexual.

Asesinato del ministro japonés Shinzo Abe

El asesinato del ministro japonés Shinzo Abe fue un momento que marcó al mundo este 2022. El 8 de julio, Abe se encontraba haciendo campaña en la ciudad japonesa Nara, cuando un hombre disparó dos veces contra él. El ministro falleció minutos más tarde en el hospital.

Muere a balazos Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón

Atentado contra Cristina Kirchner

El 1 de septiembre la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner fue blanco de un atentado. Un hombre se acercó a la funcionaria con una pistola en la mano y le disparó cerca de la cabeza.

Sin embargo, el disparo no salió y la seguridad que cuidaba a Kirchner pudo detener al hombre.

Muerte de la Reina Isabel Isabel II

El 8 de septiembre del 2022, el mundo se puso de luto con la muerte de la Reina Isabel II, quien murió en el castillo de Balmoral en Escocia a los 96 años. Su hijo Carlos se convirtió en el siguiente monarca de reino Unido bajo el nombre real de Carlos III.

Protestas histórica en Irán

La muerte de la joven Mahsa Amini, el 14 de septiembre, a manos de la policía de la moral en Irán desató una ola de protestas sin precedentes en el país que después se extendieron por todo el mundo, exigiendo al gobierno respeto por las mujeres y justicia para Amini.

Van casi 20 días de protestas en Irán por la muerte de #MahsaAmini en manos de la #Policía de la Moral.



Las manifestaciones contra la represión del régimen #islámico han dejado más de 100 muertos, heridos y miles de prisioneros.



Con información de @marissaespg | @HechosAM pic.twitter.com/ckdwUDtdqY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2022

El mandato más corto en Reino Unido

Tras la dimisión de Boris Johnson, el partido eligió a Liz Truss como nueva primera ministra, sin embargo, a solo seis semanas de haber asumido el cargo, Truss renunció marcando el mandato más corto en la historia británica.

Liz Truss presentó su #renuncia como Primera Ministra de #ReinoUnido.



Esto luego de que hace unos días admitió errores en su administración que duró solo mes y medio.@roberto_ruizg y @BravoLucy con la información en @HechosAM pic.twitter.com/OPHwTrHQej — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2022

Elon Musk comprar Twitter

El 28 de octubre Elon Musk anunció que por fin había comprado Twitter después varios meses de polémicas. La primera acción del empresario como dueño de la red social fue despedir a la mitad de los empleados en todo el mundo; en países como México y España fueron dados de baja todos los trabajadores.

Lanzamiento de Artemis I

Después de varios retrasos, la misión Artemis I de la NASA fue lanzada al espacio el 16 de noviembre de 2022 sin tripulación. Artemis I es la primera de cuatro misiones antes de que la Agencia Espacial envíe humanos a la Luna.

Sentencia de 6 años contra Cristina Kirchner

El 6 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue sentenciada a seis años de cárcel por acusaciones de corrupción durante su mandato como presidenta del país.

Destitución del presidente de Perú

El 7 de diciembre de 2022 los legisladores de Perú votaron a favor de destituir al presidente Pedro Castillo y emterlo a prisión acusado de rebelión luego de que él intentará destituir al Congreso.

En su lugar quedó la vicepresidenta Dina Boluarte. Decisión que a los peruanos no les gustó y comenzaron varias protestas violentas exigiendo elecciones anticipadas.

Crisis en Perú por destitución de Pedro Castillo como presidente

Prohíben a mujer ir a la universidad en Afganistán

Después de que en 2021 los talibanes retomaran el control del poder en Afganistán, las mujeres comenzaron a quedarse sin derechos. En la más reciente decisión del talibán prohibieron a las mujeres acudir a las universidades.



América latina se vuelve de izquierda

En América Latina los gobiernos de derecha se establecieron por décadas; pero este 2022 la tendencia se movió y varios países que por años fueron gobernados por la derecha dieron un radical cambio para que en naciones como Colombia, Chile y Brasil ganara la izquierda que poco a poco ganado terreno en la región.



Elecciones intermedias Estados Unidos

Este año 2022 Estados Unidos realizó las elecciones intermedias donde se esperaba una marea roja, sin embargo y sorpresivamente eso no sucedió. El Senado seguirá siendo controlado por los demócratas. En la Cámara de Representantes los republicanos ganaron por muy poca diferencia. Lo que se traduce en una gobierno dividido que podría darle dolores de cabeza al presidente Joe Biden.

Fusión nuclear

Un grupo de científicos del laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California lograron un hecho histórico al generar un excedente de energía por medio de un experimento de fusión nuclear con láser.

Científicos generan un excedente de energía con fusión nuclear

Mundial

El domingo 20 de noviembre dio inició uno de los eventos deportivos más importantes: el Mundial, que este 2022 se realizó en Qatar. El triunfo se lo llevó Argentina tras derrotar a Francia. Con ello, Lionel Messi ganó por primera vez en su carrera una Copa del Mundo.



Corea del Norte prueba misiles

Corea del Norte realizó un número sin precedentes de pruebas de misiles este 2022, incluido un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar territorio de Estados Unidos, a pesar de las prohibiciones y sanciones internacionales.

Estos fueron 22 momentos que marcaron al mundo este año. ¿Qué otro acontecimiento importante recuerdas tú de este 2022?