Así celebró el mundo el Día del Orgullo con la Marcha LGBT 2022

Después de dos años suspendida, este sábado se realizó la Marcha LGBT 2022 que se celebró en todo el mundo para conmemorar el Día del Orgullo y exigir el fin de la discriminación contra la comunidad gay.

Los organizadores de la Marcha LGBT 2022 en cada país del mundo coincidieron en que el objetivo del evento es defender la libertad y la igualdad de las personas LGBT.

Así celebró el Mundo la Marcha LGBT 2022

Polonia

Miles de polacos y ucranianos salieron a las calles durante la Marcha LGBT 2022 y exigieron poner fin a la discriminación contra la comunidad LGBT, mientras la guerra ensombrece Europa del Este.

Polonia es un país en el que los nacionalistas gobernantes hicieron de la lucha contra lo que llaman "ideología LGBT" un elemento clave de las campañas electorales.

Australia

Más de mil personas se reunieron en los escalones de la Ópera de Sydney para formar una bandera del orgullo del progreso humano para conmemorar el 44 aniversario del primer Mardi Gras de gays y lesbianas de Sydney.

El evento será una celebración de 17 días de la comunidad LGBTQIA+ australiana y contará con más de 300 eventos en toda la ciudad.

|Reuters

París

La capital francesa fue el punto de reunión para las miles de personas que salieron durante la Marcha LGBT 2022 por el Día del Orgullo. Los participantes sostenían carteles que decían "Camina si estás orgulloso" y "Lo siento papá, amo a la gente" mientras otros bailaban.

Francia fue el decimocuarto país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual.

México

Con carros alegóricos, cientos de personas se sumaron este sábado a la Marcha LGBT 2022 para pedir respeto a la comunidad.

Filipinas

Activistas filipinos sostienen pancartas durante una Marcha del Orgullo en Pasay City, Metro Manila.

Ucrania

Kiev, la capital de Ucrania, canceló la Marcha LGBT 2022 debido a la invasión de Rusia, por lo que la comunidad gay celebró la también llamada “fiesta de los colores” en Varsovia.

En Ucrania, los grupos de extrema derecha atacaron regularmente a los activistas y eventos LGBT+ antes de la guerra.

|Reuters

Bulgaria

Bulgaria celebró la Marcha LGBT 2022 desde antes, ellos salieron a las calles el pasado 18 de junio para mostrar su apoyo a los derechos LGBT+ en el país balcánico.

Los manifestantes vieron actuaciones musicales del Monumento al Ejército Soviético antes del comienzo del desfile. Hubo una fuerte presencia policial durante todo el evento con la asistencia de cientos de oficiales.

Moldavia

También el pasado 18 de junio Moldavia celebró el Día del Orgullo, por lo que la comunidad LGBT realizó un desfile en el centro de Chisinau, en medio de una gran seguridad policía para evitar protestas de activistas ortodoxos y cristianos locales.

Brasil

Miles de juerguistas inundaron la Avenida Paulista de Sao Paulo para celebrar la Marcha LGBT 2022. La comunidad LGBT de Brasil salió a la calle después de dos años de realizar eventos virtuales debido a la pandemia de Covid-19.

El mitin estuvo marcado por músi}ca a todo volumen, banderas de arcoíris, camiones de desfile y gente bailando, el pasado 19 de junio.

