En Ecuador lanzan la primera muñeca con rasgos de Síndrome de Down

Cuando su hija llegó al mundo, hace casi dos años, le cambió la vida: un giro inesperado, pero a la vez desafiante. Ana Victoria nació con Síndrome de Down y su condición impulsó a su madre a convertir su experiencia en una poderosa oportunidad para modificar patrones y luchar contra la discriminación.

Inspirada en su hija, María Belén lanzó "Bebé Victoria", la primera muñeca con rasgos de Síndrome de Down creada por una persona particular en Ecuador.

Los niños aprenden a través del juego, es la primera forma en la que conocen el mundo. Entonces esta muñeca es una forma de que los niños puedan tener la experiencia de conocer a una persona con Síndrome de Down.

A esta psicóloga le motiva la idea de un mundo en el que las oportunidades superen los prejuicios y donde las diferencias se normalicen.

Nueva remesa de la muñeca #bebevictoria

Pedidos por interno en instagram @bebevictoria.ec

Ayuda a los niños con Síndrome de Down que sus padres no tienen recursos económicos para las terapias🙏

Navidad 2022 🌲🎅🤶 pic.twitter.com/26W6KqWrz3 — Gloria Andrade Rosales (@gloriaandrader) December 21, 2022

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Síndrome de Down es una afección genética que conlleva diferencias en el desarrollo físico e intelectual con respecto a las demás personas.

La incidencia mundial reportada por la ONU se ubica en promedio en uno de cada 1000 recién nacidos en el mundo.

La muñeca con rasgos de Síndrome de Down ha motivado a otros padres a enfrentar los diagnósticos de Síndrome de Down en sus hijos, con más información y educación para integrarlos en un camino más inclusivo.

La muñeca ha ayudado a la creación de una comunidad virtual que día a día hace preguntas, comentarios y amplifica una red de apoyo y resiliencia.

Los fondos recaudados por la venta de esta muñeca serán destinados a familias que no cuenten con recursos para acceder a terapias para sus hijos.

La creación de esta muñeca tardó 19 meses y tuvo complejidades para su fabricación y diseño; además de los procesos burocráticos para sacarla a la venta.

