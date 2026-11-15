Los primeros acordes de ‘Jefe de Jefes’ bastan para que miles de personas reconozcan a Los Tigres del Norte, y es que se trata de uno de los te mas más emblemáticos de la agrupación y que a su vez podría hacer referencia a un personaje ligado al narcotráfico.

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido precisamente como ‘El Jefe de Jefes’ revivió una conversación que siempre ha ligado a sus compositores con quién la inspiró, pero ¿es una canción para el crimen organizado?

¿A quién está dedicada la canción ‘Jefe de Jefes’?

Desde 1997, cuando Los Tigres del Norte lanzaron el álbum ‘Jefe de Jefes’, el tema se convirtió en uno de los más representativos de su repertorio.

Dicha popularidad también significó un importante logro para los hermanos Hernández al llegar al primer lugar de la lista Billboard de álbumes latinos y recibió una nominación al Grammy.

Sin embargo, la fuerza de su letra y la descripción de un personaje poderoso, acostumbrado a dar órdenes y a estar por encima de los demás, provocaron que buena parte del público encontrara una conexión directa con el mundo del narcotráfico.

Entre las interpretaciones populares, incluso se ha relacionado el corrido con Miguel Ángel Félix Gallardo y Arturo Beltrán Leyva. No obstante, Teodoro Bello ha rechazado que la composición haya nacido como un homenaje a alguno de estos personajes.

En una entrevista el compositor explicó que la idea detrás del tema:

“La gente tiene su propio concepto, su propia idea de El jefes de jefes, porque dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes y poderosos que realmente son jefes de jefes, pero el corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo y a producir talento, fortaleza, grandeza”, señaló.

¿Por qué relacionan ‘Jefe de Jefes’ con el narcotráfico?

Para Teodoro Bello, esa interpretación tiene que ver tanto con el desconocimiento de la historia que inspiró la canción como con la manera en que está construido el personaje que describe.

La letra presenta a alguien con autoridad, influencia y poder, características que para muchos evocan a los grandes capos de la delincuencia organizada.

Bello también ha señalado que hay elementos en la propia composición que permiten entender que no se refiere necesariamente a alguien que vive fuera de la ley.

Así, aunque ‘Jefe de Jefes’ se ha convertido en una canción inevitablemente ligada al imaginario del narcotráfico, su historia tiene otro origen.