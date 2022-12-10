Murió Grant Wahl, periodista que quiso usar playera LGBT en Qatar 2022

Grant Wahl, famoso periodista reconocido por su trayectoria en el mundo deportivo, murió en Qatar 2022, luego de intentar ingresar al juego de Estados Unidos vs. Países bajos, portando una playera LGBT en honor a su hermano.

De acuerdo con la información oficial, Grant Wahl habría muerto de un ataque al corazón, sin embargo, su hermano Eric Wahl se ha pronunciado por el caso sosteniendo que probablemente a su hermano lo mataron.

Eric Wahl publicó un video en redes sociales señalando que se encontraba en constante comunicación con su hermano durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022, destacando que este se encontraba en perfectas condiciones de salud.

Hola, soy Eric Wahl, soy la razón de que mi hermano llevaba una camiseta arcoíris (...) Mi hermano estaba sano, me dijo que recibió amenazas de muerte. No me puedo creer que mi hermano acabe de morir, creo que lo han matado y solo pido cualquier ayuda. Eric Wahl

La muerte de Grant Wahl se suscitó durante el partido entre Argentina y Holanda en la Copa del Mundo, cuando sin razón aparente, el periodista se habría desmayado en su asiento ubicado en el palco de prensa del estadio Lusail, en el tiempo extra.

De inmediato, sus compañeros solicitaron apoyo para auxiliar Grant Wahl, quien fue trasladado al hospital más cercano. Lamentablemente, minutos después de transcurrido el hecho, el periodista murió.

Hasta el momento se desconoce si el periodista murió durante el transcurso al hospital o mientras recibía atención médica.

Hermano de Grant Wahl: mi hermano fue asesinado

Una vez que la muerte de Grant Wahl se dio a conocer, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos se pronunció al respecto lamentando profundamente su partida; "siempre podíamos contar con Grant para ofrecer historias interesantes y entretenidas sobre nuestro juego y sus principales protagonistas".

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.



I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022



A la par, su hermano Eric Wahl aseguró que tras el juego en Qatar 2022, donde su hermano intentó ingresar con una playera LGBT, el periodista habría recibido diversas amenazas de muerte, por lo que supone, es muy probable que su hermano fuera asesinado.

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help.



Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

El video de Eric Wahl rápidamente le ha dado la vuelta a las redes, pues sus declaraciones abren la incógnita de si el Gobierno de Estados Unidos tomará la decisión de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la esposa de Wahl ha agradecido el apoyo y las muestras de cariño tras el fallecimiento del periodista.