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Murió mexicana en hospital de Texas; viajaba en tráiler con migrantes

La joven mexicana que fue rescatada de un tráiler con 51 migrantes sin vida, murió en un hospital de Texas, EU, debido a una severa deshidratación.

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|FIA

Escrito por: Azteca Noticias

Rebeca Martínez, vocera del Texas Vista Medical Center, confirmó la muerte de la joven mexicana que permanecía hospitalizada con una severa deshidratación; ella viajaba en el tráiler donde hallaron a 51 migrantes sin vida, en una carretera de San Antonio.

“Tenemos malas noticias, teníamos dos pacientes de esta tragedia y uno de los pacientes falleció durante la noche. Se complicó, el otro paciente está mejor, ayer estaba en condición crítica y hoy está en condición estable”, declaró la vocera.

Hasta ese hospital de Texas llegaron dos mexicanos, luego de ser rescatados de la caja de un tráiler donde 51 migrantes habrían muerto por asfixia y deshidratación.

Sin embargo, la mexicana de 23 años no pudo recuperarse de la deshidratación y murió durante la noche, de acuerdo con la vocera Rebeca Martínez.

Entre los muertos en tragedia de Texas hay hondureños y guatemaltecos

El pasado lunes 27 de junio se reportó el hallazgo de un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, Texas; en la unidad había 46 migrantes muertos y 16 sobrevivientes, cuatro de ellos niños.

Sin embargo, la cifra de muertos aumentó a 51 en las últimas horas y con el fallecimiento de la joven mexicana, se suma una víctima más a la peor tragedia de tráfico humano registrada en Estados Unidos.

De las víctimas mortales, 29 son mexicanas, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadores; además hay un fallecido sin identificar.

En el lugar donde se encontró el tráiler fueron detenidas tres personas, quienes se encuentran bajo custodia; las autoridades de Texas investigan un posible caso de tráfico de personas.

Ante esta tragedia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la prioridad es brindar atención a las familias de los afectados y a las personas hospitalizadas, por ello puso a disposición el teléfono de protección del Consulado de San Antonio, 210-872-4386, así como el del CIAM, 520 623 7874.