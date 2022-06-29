Murió mexicana en hospital de Texas; viajaba en tráiler con migrantes

Rebeca Martínez, vocera del Texas Vista Medical Center, confirmó la muerte de la joven mexicana que permanecía hospitalizada con una severa deshidratación; ella viajaba en el tráiler donde hallaron a 51 migrantes sin vida, en una carretera de San Antonio.

“Tenemos malas noticias, teníamos dos pacientes de esta tragedia y uno de los pacientes falleció durante la noche. Se complicó, el otro paciente está mejor, ayer estaba en condición crítica y hoy está en condición estable”, declaró la vocera.

Así confirmaron a @Galicia_Edgar que una de las mexicanas hospitalizadas en el Texas Vista Medical Center, había fallecido durante la noche. pic.twitter.com/IyShvb4DLD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2022

Hasta ese hospital de Texas llegaron dos mexicanos, luego de ser rescatados de la caja de un tráiler donde 51 migrantes habrían muerto por asfixia y deshidratación.

Sin embargo, la mexicana de 23 años no pudo recuperarse de la deshidratación y murió durante la noche, de acuerdo con la vocera Rebeca Martínez.

Entre los muertos en tragedia de Texas hay hondureños y guatemaltecos

El pasado lunes 27 de junio se reportó el hallazgo de un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, Texas; en la unidad había 46 migrantes muertos y 16 sobrevivientes, cuatro de ellos niños.

Sin embargo, la cifra de muertos aumentó a 51 en las últimas horas y con el fallecimiento de la joven mexicana, se suma una víctima más a la peor tragedia de tráfico humano registrada en Estados Unidos.

De las víctimas mortales, 29 son mexicanas, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadores; además hay un fallecido sin identificar.

Reporte del Cónsul Minutti desde San Antonio pic.twitter.com/xpe0Ki8ahm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

En el lugar donde se encontró el tráiler fueron detenidas tres personas, quienes se encuentran bajo custodia; las autoridades de Texas investigan un posible caso de tráfico de personas.

Ante esta tragedia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la prioridad es brindar atención a las familias de los afectados y a las personas hospitalizadas, por ello puso a disposición el teléfono de protección del Consulado de San Antonio, 210-872-4386, así como el del CIAM, 520 623 7874.

