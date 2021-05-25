Murió William Shakespeare, primer hombre vacunado contra COVID19

William Shakespeare, el primer hombre que recibió la vacuna contra COVID19, murió a los 81 años en Inglaterra. Cabe recordar que él fue vacunado el día 8 de diciembre del 2020 en el Hospital Universitario de Coventry.

William Shakespeare, primer hombre en ser vacunado contra COVID19

Los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire NHS Trust, notificaron la lamentable noticia y especificarfon que William no falleció a causa de la vacuna, ni siquiera por enfermar de COVID19, que murió de un derrame cerebral.

La noticia fue compartida en twitter por Jayne Innes, concejala de la ciudad británica de Coventry, además de amiga del hombre de 81 años.

Jayne Innes en twitter:

"Muy triste y molesta por escuchar que nuestro amigo, el muy encantador Bill Shakespeare, ha fallecido. Será recordado por muchas cosas, incluyendo su gusto por las travesuras. Se convirtió en una sensación internacional como el primer hombre en recibir una vacuna contra COVID".

Great article on BBC Online following the passing of lovely Bill Shakespeare :



First man to get Covid jab William Shakespeare dies of unrelated illness https://t.co/g6iV1Mm8Dz — Jayne Innes (@JayneInnes) May 25, 2021

Innes señaló que su amigo había fallecido la semana pasada y que para darle homenaje debería ser ideal vacunarse contra el COVID-19.

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William fue el primer hombre en recibir la vacuna contra COVID-19 (recibió la vacuna Pfizer-BioNTech) y la segunda persona en aplicarse la dosis, recordemos que la primera en recibirla fue la británica Margaret Keenan de 91 años de edad.

Descripción general de vacunación en Reino Unido

Dosis que se administraron: 61 Millones.

Completamente vacunadas: 22.9 Millones.

% de la población completamente vacunada: 34.4 %

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs — West Midlands Labour (@WMLabour) May 24, 2021

Se acerca el fin de las restricciones en el Rino Unido

Funcionarios de salud británicos ha expresado su optimismo sobre que las restricciones de COVID-19 que permanecen en Inglaterra se puedan levantar. En caso de que los ciudadanos actúen con cautela, se estima que a partir del 21 de junio después de que un estudio oficial descubrió que las vacunas desarrolladas por Pfizer y AstraZeneca, ofrecen una protección efectiva contra la variante identificada por primera vez en India.

Jenny Harries, jefe ejecutivo de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, señaló que las autoridades están en camino de proceder al levantamiento de las restricciones en esa fecha.