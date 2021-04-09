Murió el príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Reino Unido, murió a los 99 años, informó el Palacio de Buckingham.

"Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo", informó el palacio en un comunicado.

"Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida".

En esta línea, el comunicado oficial señala que la Familia Real británica "se une a la gente en todo el mundo en llorar esta pérdida".

El príncipe Felipe murió tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II.

Felipe se casó con Isabel en 1947

Felipe, quien era un príncipe griego, se casó con Isabel en 1947 y jugó un papel clave en la modernización de la monarquía en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Detrás de las paredes del Palacio de Buckingham, fue la persona a la que la reina acudía y en quien confiaba.

"Él fue, simplemente, mi fortaleza y apoyo durante todos estos años", declaró Isabel en un tributo inusualmente personal a Felipe en un discurso por el 50 aniversario de bodas en 1997.

Felipe pasó cuatro semanas en el hospital a principios de este año para tratar una infección para un procedimiento cardíaco, pero regresó a Windsor a principios de marzo.

Su encanto y poca disposición a tolerar a quienes lo veían como un tonto y obsecuente le valió una posición de respeto entre algunos británicos. Pero para otros, su comportamiento les parecía grosero, frío y terreno fértil para los editores de diarios, ávidos por detectar cualquier comentario fuera de lugar en los eventos oficiales.

El exoficial de la Marina reconoció que le resultó difícil abandonar una carrera militar que amaba y asumir el papel de consorte de la monarca, por el cual no tenía ningún rol constitucional claro.

En privado, era visto como el indiscutido jefe de su familia, pero el protocolo obligaba al hombre apodado "el segundo apretón de manos" a pasar su vida pública literalmente un paso detrás de su esposa.

"No tenía precedentes. Si le preguntaba a alguien '¿qué esperas que haga?', todos se quedaban en blanco, no tenían idea, nadie tenía mucha idea", recordó Felipe en una entrevista al cumplir 90 años.

Felipe se retiró de la vida pública en 2017

Después de completar más de 22 mil presentaciones solo, Felipe se retiró de la vida pública en agosto de 2017, aunque apareció ocasionalmente en compromisos oficiales luego de ese momento.

Su última aparición fue en julio pasado en una ceremonia militar en el Castillo de Windsor, el palacio real al oeste de Londres donde él y la monarca han residido durante las restricciones por Covid-19.

La reina, que tiene 94 años, llegó al trono en 1952 y la pareja, que eran primos terceros, se casó en la Abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947. Tuvieron cuatro hijos: el príncipe Carlos, heredero al trono, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo.

La muerte del esposo y confidente más cercano de la reina generará preguntas sobre si Isabel podría considerar abdicar, pero analistas de la realeza dicen que casi no hay posibilidades de que eso suceda.