Muere Sugar, la perrita surfista en EU que llegó al salón de la fama

Sugar, la icónica perrita surfista de Huntington Beach, California, falleció el lunes 30 de marzo de 2026 tras una valiente batalla contra el cáncer. Esta perra rescatada de 14 años murió en los brazos de su dueño, Ryan Rustan, según un emotivo post en su cuenta de Instagram.

¿Quién era Sugar? La perra rescatada que conquistó el mundo del surf

Sugar capturó corazones globales con su pasión por las olas. Esta mascota blanca y peluda, rescatada de la calle, demostró un talento innato para el surf. Vestida con chaleco salvavidas, equilibraba su tabla con maestría y cabalgaba ola tras ola hacia la orilla. A veces surfeaba sola; otras, compartía la tabla con Rustan.

Logró el título de campeona mundial de surf para perros en cinco ocasiones. Su amor por el agua elevó el surf canino a nuevas alturas e inspiró a competidores en eventos como el World Dog Surfing Championship.

El adiós de una leyenda: Ryan Rustan despide a Sugar tras su lucha contra el cáncer

“Ella vivió para poner sonrisas en los rostros, para ser voluntaria, para ¡lanzarse a las olas! y cambiar el surf con perros para siempre”, escribió Rustan en Instagram. “Gracias por amar a Sugar. Adiós, mi Sugar. No puedo creer que escriba esto... te voy a extrañar tanto”.

Hitos históricos: La primera perra en el Salón de la Fama de Huntington Beach

En 2024, Sugar marcó historia como la primera canina incluida en el Salón de la Fama de surfistas de Huntington Beach. Sus huellas de pata se unieron a las manos y pies de surfistas legendarios, inmortalizadas en concreto. Durante la ceremonia, Rustan exclamó: "Esto es simplemente increíble. Los sueños se hacen realidad incluso para una perra surfista y tipos como yo".

Líderes de la ciudad la llaman una leyenda local. Una publicación en la página de Facebook de Huntington Beach la describe como un ícono que la comunidad de surfistas llora profundamente.

El legado de Sugar: Terapia para veteranos y esperanza para perros rescatados

Sugar trascendió las competencias. Como animal de terapia, consolaba a veteranos y a animales rescatados. Su impacto se extendió mucho más allá de la costa, trayendo alegría y resiliencia a innumerables vidas.

“Desde inspirar al mundo del surf hasta abogar por perros rescatados y llevar consuelo a veteranos como perra de terapia, su impacto alcanzó lejos más allá de la línea de la costa”, destaca la publicación en redes sociales de la ciudad.