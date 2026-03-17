¡Un viaje al pasado! El truco para ver tu ‘primer like’ en Instagram; paso a paso

¿A quién le diste tu primer 'corazón' en Instagram? Las nuevas actualizaciones de la aplicación de fotografía, permite a los usuarios viajar al pasado y recordar las interacciones que han tenido a lo lago de los años. Te compartimos el paso a paso para ver cuál fue tu primer like.

Pasos para ver tu primer like en Instagram

¡Toma nota! Para ver tu 'primer like' en Instagram, lo único que tienes que hacer es ingresar a la plataforma desde tu celular y seguir estos sencillos pasos:



Ingresa a tu perfil de Instragam ; presiona el ícono con tu foto, ubicado en la parte inferior derecha.

; presiona el ícono con tu foto, ubicado en la parte inferior derecha. Selecciona las tres líneas que están en la parte superior derecha de la pantalla.

Elige " Tu Actividad "; te aparecerán una serie de al menos 6 opciones distintas.

"; te aparecerán una serie de al menos 6 opciones distintas. Selecciona la opción de " Me Gusta "; al abrirla te aparecerán distintas publicaciones a las que les hayas dado like .

"; al abrirla te aparecerán distintas a las que les hayas dado . Presiona la opción de "Más reciente a más antiguo" y cámbiala por "Más antiguo a más reciente".

Una vez cambiando la opción, Instagram te mostrará la primera publicación a la que le diste like, seguido de las demás fotos que te gustaron.

En redes sociales, algunos usuarios han compartido su primer like, mostrando cómo es que han cambiado o mantenido sus gustos a lo largo de los años.

¿Qué más puedes encontrar en el historial de 'Tu actividad' en Instagram?

Además de ver tu primer like, Instragram cuenta con otras cinco opciones más que permiten a los usuarios ver sus primeros comentarios, etiquetas, sticker enviados, reposteos y otras opciones dentro de la plataforma.

Para poder revisarlos, lo único que tienes que hacer es seguir los mismos pasos del primer 'me gusta'.

¿Es posible ver el primer like de otra persona?

¡La respuesta es NO! La plataforma de fotografía NO permite ver los primeros likes de otras cuentas de Instagram debido a las políticas de privacidad de Meta, por lo que el 'primer like' únicamente puede revisarlo el propietario de la cuenta.

En caso de que quieras ver los 'me gusta' de Instagram de otras personas, tendrás que pedirles que ellos lo hagan desde su celular.