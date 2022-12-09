La construcción de un muro fronterizo improvisado hecho con cientos de contenedores continúa en el Bosque Nacional Coronado en el condado de Cochise en el sur de Arizona, a pesar de una batalla legal en curso entre el gobernador Doug Ducey y la administración Biden.

Los republicanos, incluido Ducey, han criticado al presidente demócrata Joe Biden por lo que consideran políticas de seguridad fronterizas demasiado indulgentes, ya que se ha atrapado a un número récord de migrantes cruzando la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió el cargo. Ducey ha dicho que Arizona está interviniendo para asegurar la frontera en ausencia de acción por parte de las agencias federales.

Reuters fue testigo del transporte activo de materiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El 30 de noviembre, el Servicio Forestal de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa advirtiendo sobre "personal de seguridad armado no autorizado en el lugar".

El Servicio Forestal dice que la presencia de los contenedores es ilegal.

Kate Scott / Fundadora del Centro de Vida Silvestre:

No iremos a ninguna parte hasta que el gobierno federal reconozca, reconozca y actúe y detenga esta construcción, porque sabemos que hay todo tipo de presentaciones legales, mociones. Sé que el Departamento de Justicia realizó un trabajo increíble la semana pasada, pero la construcción continúa los siete días de la semana, y es por eso que estamos aquí”.

Levantan nuevo muro fronterizo en Arizona; está hecho con contenedores.

Muro fronterizo de contenedores, mide casi 7 metros de alto

El gobernador Ducey ordenó por primera vez el apilamiento de los contenedores de envío para llenar los huecos en el muro en agosto de 2022, a través de una orden ejecutiva. En octubre, el Servicio Forestal de Estados Unidos le escribió una carta a Ducey, insistiendo en que no había autorizado la colocación de los contenedores y diciéndole que necesitaba obtener un permiso federal para hacerlo. El Servicio Forestal también le pidió al estado que detuviera más actividades hasta que se obtuviera la autorización adecuada.

En respuesta, Ducey presentó una demanda judicial alegando que tenía derecho a defender el estado de Arizona y proteger a sus ciudadanos. El mes pasado, el gobierno federal presentó una moción para desestimar esa demanda.

Karina Ruiz, directora ejecutiva de la Arizona Dream Act Coalition, dijo a Reuters que los contenedores de envío son un desperdicio del dinero de los contribuyentes. “Creo que es más una declaración que el gobernador Ducey quiere hacer porque quiere continuar con la retórica antiinmigrante en la frontera”, dijo.