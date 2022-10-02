Elon Musk, CEO de Tesla, presenta al robot humanoide Optimus

El prototipo de robot humanoide 'Optimus' de Elon Musk hizo una entrada lenta y cautelosa al escenario en el Día de la Inteligencia Artificial (IA) de Tesla. El multimillonario y CEO de Tesla además predijo que el fabricante de automóviles eléctricos podría producir millones de robots y venderlos por menos de un tercio del precio de su modelo SUV.

"Nuestro objetivo es hacer un robot humanoide útil lo más rápido posible y también lo hemos diseñado usando la misma disciplina que usamos en el diseño del automóvil, es decir, diseñarlo para la fabricación en serie, de modo que sea posible hacer el robot en un gran volumen, a bajo costo y con una mayor responsabilidad", dijo Elon Musk en la presentación de Optimus.

"Optimus está diseñado para ser un robot extremadamente capaz hecho pero fabricado en un volumen muy alto, probablemente en última instancia, (serán) millones de unidades y se espera que cueste mucho menos que un automóvil, por lo tanto, yo diría que probablemente (costará) menos de $ 20,000 dólares, supongo".

Musk dijo que esperaba que Tesla estuviera listo para recibir pedidos del robot en tres a cinco años, pero que aún quedaba trabajo por hacer ya que aún "les falta un cerebro".

El CEO de Tesla describió un esfuerzo para desarrollar los robots durante una década o más, brindando la visión más detallada hasta la fecha sobre un negocio que, según él, podría ser más grande que los ingresos que ahpra tiene con los vehículos eléctricos de Tesla.

Musk, quien ha hablado antes sobre los riesgos de la inteligencia artificial, dijo que el despliegue masivo de robots tenía el potencial de "transformar la civilización".

El impulso de Tesla para diseñar y construir robots como Optimus para el mercado masivo también implica probarlos en sus fábricas, lo que los diferenciaría de otros fabricantes que han experimentado con robots humanoides.