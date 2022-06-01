Elon Musk exige a empleados de Tesla trabajo presencial o renunciar

El multimillonario Elon Musk exigió a los empleados de Tesla cumplir al menos 40 horas de trabajo presencial o renunciar a la compañía, indica una propuesta laboral filtrada en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre la propuesta laboral en Twitter, Elon Musk pareció respaldarla al responder a un usuario que le preguntaba por el mensaje que reciben quienes creen que es "anticuado" el trabajo presencial: "Deberían fingir que trabajan en otro lugar".

hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? https://t.co/E3qSBVrJIJ — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 1, 2022

La carta, que lleva la firma de "Elon" y que está fechada el 31 de mayo, dice: "Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo (y me refiero a 'mínimo') de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica".

En ese correo, también se señala que las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas directamente por Elon Musk.

"Además, la 'oficina' debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo", indica el multimillonario en el correo.

No es la primera vez que el dueño de Tesla se muestra en contra del trabajo en casa: el mes pasado, Elon Musk tuiteó: "Todas los mensajes de quedarse en casa en relación con el Covid han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro".

