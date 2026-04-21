¡Disfruta el soundtrack de tu vida! MYST celebra 10 años con descuentos especiales este fin de semana

Lo que comenzó como una propuesta disruptiva hace una década, hoy se consolida como el fenómeno musical más exitoso de México. MYST celebra 10 años de conectar generaciones a través de la música y, para festejarlo, tiene una sorpresa para sus seguidores: este viernes 24 y sábado 25 de abril, podrás adquirir tus boletos con un 20% de descuento.

Bajo el concepto "My Soundtrack", este espectáculo no es solo un show, es una experiencia inmersiva de 360° en el Foro Totalplay de Antara Polanco, donde más de 40 artistas en escena —entre cantantes, bailarines y orquesta en vivo— te invitan a cantar y bailar los éxitos que han marcado tu historia desde los años 60 hasta la actualidad.

Viernes de Rock y Pop en español: "Viviendo de noche"

Si lo tuyo es el rock en español y las baladas que te sabes de memoria, el viernes 24 de abril es tu cita. Con un recorrido por 85 canciones en dos actos, "Viviendo de noche" rinde homenaje a leyendas como Soda Stereo, Caifanes, Mecano, Luis Miguel y Juan Gabriel. Es una explosión de nostalgia diseñada para que no dejes de cantar desde el primer acorde.

Para quienes buscan una mezcla explosiva y bilingüe, el sábado 25 de abril llega "Rapsodia". Tras el éxito de Euphoria, este es el show más nuevo de la familia MYST. En tres actos nonstop, el elenco interpreta más de 100 canciones que enlazan éxitos en inglés y español desde los años 70 hasta los hits actuales. Un viaje musical que rompe las barreras del tiempo y el idioma.

¿Dónde y cómo comprar boletos para los 10 años de MYST?

La experiencia MYST se vive en el Foro Totalplay, un espacio íntimo con tecnología de audio e iluminación de última generación, además de servicio de alimentos y bebidas para completar la noche.

