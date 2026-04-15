31 Minutos llega al Zócalo: fecha, hora y detalles del concierto en CDMX
31 Minutos llegará al Zócalo de la CDMX este 30 de abril con un concierto gratuito. Conoce la hora, detalles del evento y todo lo que debes saber.
El concierto gratuito de 31 Minutos llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este 30 de abril de 2026 como parte de la celebración del Día del Niño. Si planeas asistir, se recomienda llegar con anticipación, considerar rutas de transporte público y tomar precauciones por la alta afluencia para disfrutar al máximo del espectáculo. Entérate de todo lo que debes saber sobre este concierto.
31 Minutos en el Zócalo de la CDMX
Un evento para chicos y grandes. El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará el próximo 30 de abril de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades para celebrar el Día del Niño.
El evento dará inicio a las 19:00 horas y será de acceso libre, dirigido a público de todas las edades, con un espectáculo que combina música, humor y los personajes más conocidos del programa.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el show contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la inclusión de todos los asistentes.
✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026
Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶
Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94
Debido a que se espera una alta afluencia, se recomienda a quienes planean asistir tomar previsiones como llegar con anticipación, considerar el uso de transporte público y seguir las indicaciones de las autoridades para facilitar el acceso y la movilidad en la zona.
Este concierto forma parte de la programación cultural en el corazón de la capital, donde regularmente se realizan eventos masivos. La presentación de 31 Minutos busca ofrecer una opción de entretenimiento familiar en un espacio público emblemático, en una fecha significativa dedicada a las infancias en México.
Estos son los binomios caninos que estarán en eventos masivos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México (CDMX) presentaron a los nuevos integrantes del Grupo K9, binomios caninos especializados que fortalecerán la vigilancia en eventos de gran afluencia y espacios públicos.
Este equipo de élite está diseñado para incrementar la capacidad de respuesta y prevención en la capital, destacando por su entrenamiento en la localización de amenazas.
- Uzi: Integrante clave de la PBI, se especializa en la detección de explosivos. Su labor se centra en la identificación oportuna de amenazas en espacios públicos para proteger a la ciudadanía y visitantes.
- Nix: Aporta energía y enfoque en la localización de explosivos. Su función principal es actuar con eficacia ante posibles riesgos y fortalecer la protección en escenarios con alta concentración de personas.
- Atena: Destaca por su agilidad, disciplina e inteligencia. Su entrenamiento le permite anticipar amenazas y actuar con eficiencia en labores de vigilancia, resguardo y prevención en entornos seguros.
- Beretta: Se suma con una sólida preparación en la detección de explosivos, aportando precisión y rapidez a los operativos de seguridad. Su presencia busca generar confianza en las labores de protección y vigilancia.