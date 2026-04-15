31 Minutos llega al Zócalo: fecha, hora y detalles del concierto en CDMX

El concierto gratuito de 31 Minutos llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este 30 de abril de 2026 como parte de la celebración del Día del Niño. Si planeas asistir, se recomienda llegar con anticipación, considerar rutas de transporte público y tomar precauciones por la alta afluencia para disfrutar al máximo del espectáculo. Entérate de todo lo que debes saber sobre este concierto.

31 Minutos en el Zócalo de la CDMX

Un evento para chicos y grandes. El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará el próximo 30 de abril de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades para celebrar el Día del Niño.

El evento dará inicio a las 19:00 horas y será de acceso libre, dirigido a público de todas las edades, con un espectáculo que combina música, humor y los personajes más conocidos del programa.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el show contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la inclusión de todos los asistentes.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

Debido a que se espera una alta afluencia, se recomienda a quienes planean asistir tomar previsiones como llegar con anticipación, considerar el uso de transporte público y seguir las indicaciones de las autoridades para facilitar el acceso y la movilidad en la zona.

Este concierto forma parte de la programación cultural en el corazón de la capital, donde regularmente se realizan eventos masivos. La presentación de 31 Minutos busca ofrecer una opción de entretenimiento familiar en un espacio público emblemático, en una fecha significativa dedicada a las infancias en México.

Estos son los binomios caninos que estarán en eventos masivos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México (CDMX) presentaron a los nuevos integrantes del Grupo K9, binomios caninos especializados que fortalecerán la vigilancia en eventos de gran afluencia y espacios públicos.

Este equipo de élite está diseñado para incrementar la capacidad de respuesta y prevención en la capital, destacando por su entrenamiento en la localización de amenazas.

