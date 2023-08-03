Grieta en la península de Reykjanes da origen al nuevo volcán bebé de Islandia

Un nuevo bebé llegó a la Tierra y no necesariamente es de carne y hueso. Entre las grietas del suelo de la península de Reykjanes en Islandia, justo en las faldas del Litli-Hrútur, brotes de lava y fumarolas de humo dieron indicios del nacimiento de un volcán.

En el pasado mes de julio aparecieron fisuras en la zona volcánica de Litli-Hrútur o “pequeño carnero”, dentro del área del Fagradalsfjall, la cual se ubica en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia; la noche del 10 de julio, surgieron grietas que expulsaron un volumen de lava aproximado de hasta 50 metros cúbicos por segundo, lo que provocó incendios por el musgo seco.

¿Islandia tiene un nuevo volcán en la península de Reykjanes?

Un par de horas después del incendio ocurrido, producto de la lava que brotó de las fisuras en el Litli-Hrútur y que alcanzó el musgo, las grietas se cerraron. Sin embargo aún emanaba este líquido rojo de lo que parecía ser un cono.

Esta singularidad creció y adoptó la forma de un cráter debido a la acumulación de lava en la punta, lo cual lo asemeja a un volcán pequeño y es considerado como "el volcán bebé más nuevo de la Tierra". Este cráter alcanzó en tan solo una semana 30 metros de altura; su crecimiento continúa con el paso de los días.

Además el volumen de la lava es continuo; se estima que brotan nueve metros cúbicos por segundo de lava, una cantidad similar a la expulsada en la erupción de 2021. Aún se desconoce por cuanto tiempo más continuará este flujo o si cesará la actividad.

En días pasados a la erupción, se registraron más de 12,000 terremotos. Previo a este fenómeno, la zona volcánica de Fagradalsfjall entró en erupción en agosto del año pasado y en marzo del 2021.

¿Quieres visitar la zona volcánica y presenciar de cerca el nuevo volcán bebé ?

Para los residentes de Islandia o turistas interesados en presenciar este fenómeno de la naturaleza más de cerca, pueden hacerlo. Los visitantes caminan o andan en bicicleta por un sendero, el cual los acerca a tan solo un kilómetro del cráter en erupción.

Vivir esta experiencia toma aproximadamente entre cinco o seis horas, entre el tiempo en el que se recorre el sendero para ir y volver, así como los minutos que se toman para disfrutar de la vista. Esta senda rumbo al cráter tiene un horario de las 9:00 de la mañana a las 18:00, hora local.

¿Qué es un volcán?

Un volcán tiene forma de cerro o montaña debido a una acumulación de capas y cenizas; debe tener una abertura en la parte superior de manera que le permita expulsar el magma de su interior. La actividad volcánica, depende de la temperatura de las zonas de la corteza.