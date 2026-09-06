¡Se abre la tierra en Guadalajara! Aparece enorme socavón tras fuertes lluvias

Tras la tormenta que se registró durante la madrugada del 6 de septiembre en Jalisco, un enorme socavón se formó en calles de Guadalajara, lo que provocó un hundimiento de más de 20 metros de longitud.

El megasocavón apareció en la colonia Jardines del Country, en el cruce de Enrique Díaz de León y calle Reloj, lo que de inmediato obligó a las autoridades a acordonar la zona.

FOTOS: Aparece megasocavón en calles de Guadalajara, Jalisco

Protección Civil informó el cierre de un carril en el cruce de Enrique Díaz de León y calle Reloj, luego de que el socavón destruyera gran parte de la vialidad.

A raíz de las imágenes difundidas, se pudo observar cómo la tubería de agua quedó expuesta y el asfalto se fracturó entre las calles La Condesa y La Perpetua.

Cabe recordar que días antes se había formado uno nuevo en la zona de Jardines del Country, por lo que se encontraba bajo trabajos de reparación.

¿Por qué se formó el socavón?

El socavón se habría formado por una tubería de 18 pulgadas que resultó dañada y cuya sustitución ya había sido contemplada dentro de los trabajos de reparación.

Incluso, el pasado 28 de agosto un vehículo cayó en el hundimiento y dos personas sufrieron lesiones leves, por lo que desde entonces se llevaban a cabo cierres a la circulación.

Así se forman los socavones; ¿por qué es un riesgo?

Los socavones aparecen cuando el terreno pierde parte del soporte que mantiene estable la superficie, y muchas veces pueden pasar años para notarlo, hasta que llega un momento en que el suelo ya no puede soportar el peso y colapsa.

Entre las causas más comunes se encuentra la acción del agua. Cuando la lluvia o el agua subterránea se filtran por el suelo, pueden desgastar y arrastrar pequeñas partículas de tierra.

También disuelve rocas como la caliza, el yeso y la sal, lo que hace que puedan generar espacios vacíos debajo de la superficie, por lo que la lluvia ayuda a acelerar el proceso.

Cuando grandes cantidades de agua se concentran en poco tiempo, el terreno puede saturarse, aumentar la erosión y arrastrar sedimentos hacia capas más profundas. Si ya existe una cavidad o una zona debilitada, estas condiciones pueden desencadenar el colapso.

