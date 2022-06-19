Nadadoras trans no podrán competir en pruebas femeninas: FINA

La Federación Internacional de Natación (FINA) informó a través de un comunicado la aprobación de su nueva política de inclusión de género donde las nadadoras trans no competieran las pruebas femeninas.

Esta política pide a las nadadoras trans haber completado su transición antes de los 12 años para poder competir en las pruebas femeninas.

La nueva política de la Federación Internacional de Natación (FINA) fue aprobada con el 71% de lo votos de los 152 miembros en su congreso general extraordinario con motivo de los Campeonatos del Mundo que se llevan a cabo en Budapest.

Aquatics Integrity Unit members elected, new gender inclusion policy adopted during the FINA Extraordinary Congress in Budapest 👇https://t.co/04Row3OLjf — FINA (@fina1908) June 19, 2022

FINA podría establecer una categoría abierta para personas trans

Por su parte, la Federación Internacional de Natación (FINA) explicó que podría establecer una “categoría abierta” para los nadadores y las nadadoras cuya identidad de género no se identifique a su sexo de nacimiento. La política incluirá propuestas para una categoría de competición abierta.

Además, la Federación Internacional de Natación (FINA) explicó que creará un nuevo grupo de trabajo que dedicará los próximos seis meses a estudiar la manera más eficaz de establecer esta nueva categoría.

"La Federación Internacional de Natación (FINA) siempre acogerá a todos los atletas. La creación de una categoría abierta significará que todo el mundo tiene la oportunidad de competir a un nivel de elite. Esto no se ha hecho antes, así que la FINA tendrá que marcar el camino. Quiero que todos los atletas se sientan incluidos para poder desarrollar ideas durante este proceso", expresó Al-Musallam, presidente de la federación.

Husain Al-Musallam, presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA) reafirmó su deber de proteger los derechos de los atletas a la hora de competir, pero también se debe proteger la equidad competitiva en las pruebas de natación, especialmente en las pruebas femeninas.

Con información de Reuters.