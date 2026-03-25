Estados Unidos destruye narcolancha en el Caribe; criminales abatidos en ruta clave del narcotráfico

Estados Unidos lanzó un ataque directo contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe este miércoles 25 de marzo; el saldo fue fatal, reportan que cuatro hombres murieron durante la operación.

La acción fue ejecutada por fuerzas militares bajo el mando del Comando Sur (U.S. Southern Command), tras detectar que la nave operaba en rutas activas del crimen organizado.

Video del ataque en el Caribe: así fue el golpe de Estados Unidos al narcotráfico en ruta marítima

El momento del ataque fue difundido en redes sociales por autoridades de Estados Unidos. En las imágenes se observa la embarcación desplazándose sobre el mar abierto, seguida por unidades militares desde el aire, hasta que es alcanzada por un impacto directo que provoca una explosión. Tras el golpe, la estructura de la lancha queda destruida en medio del agua, evidenciando la magnitud del operativo.

De acuerdo con información oficial, el ataque se realizó luego de que inteligencia confirmara que la embarcación estaba involucrada en actividades de narcotráfico; en una zona identificada como corredor clave para el tráfico ilegal de drogas.

El despliegue forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para frenar el traslado de drogas en rutas marítimas del Caribe y el Pacífico, donde organizaciones criminales mantienen operaciones constantes.

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Applying total systemic friction on the cartels.



On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Golpe previo al narcotráfico en "narcolanchas"

Este no es un hecho aislado. El pasado 20 de febrero, Estados Unidos ya había ejecutado un ataque similar contra otra embarcación señalada por actividades de narcotráfico, en ese caso en el Pacífico Oriental.

La operación también fue atribuida a la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, unidad encargada de intervenir en rutas marítimas donde se detecta presencia del narcotráfico. Según los reportes, aquella acción terminó con la muerte de presuntos integrantes ligados a estas operaciones ilegales.

Operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en 2026

Durante 2026, Estados Unidos ha intensificado este tipo de intervenciones en zonas estratégicas. En distintos comunicados, el Comando Sur ha informado sobre varias acciones en el Caribe y el Pacífico Oriental:



El 5 de febrero, dos personas murieron en una operación en el Pacífico Oriental

El 9 de febrero, otro operativo en el Pacífico dejó dos fallecidos y un sobreviviente

El 13 de febrero, un ataque en el Caribe reportó tres personas muertas

El 17 de febrero, se registraron múltiples acciones (dos en el Pacífico y una en el Caribe) con un saldo de 11 personas fallecidas

Estas intervenciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos para frenar el narcotráfico en rutas marítimas clave donde operan organizaciones criminales.

La Fuerza de Tarea Southern Spear, identificada como pieza clave en estos operativos, mantiene vigilancia constante sobre corredores marítimos utilizados por organizaciones criminales.