(VIDEO) Operación de EU en el Pacífico contra supuesta “narcolancha” deja varios muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó que el 20 de febrero realizó un ataque cinético letal contra una supuesta "narcolancha" (embarcación presuntamente vinculada a organizaciones terroristas designadas y dedicada a operaciones de narcotráfico) en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con la autoridad militar, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo instrucciones del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

El Comando Sur aseguró que la embarcación transitaba por rutas asociadas al narcotráfico. El reporte se difundió en medio de una serie de operativos similares que la autoridad estadounidense ha reportado en lo que va de 2026.

Ataques similares del Comando Sur en lo que va de 2026

Durante 2026, el Comando Sur ha difundido reportes de otras acciones contra embarcaciones a las que atribuye actividades de narcotráfico:



5 de febrero: Acción en el Pacífico Oriental en la que murieron dos personas.

9 de febrero: Operación en el Pacífico Oriental en la que murieron dos personas y una sobrevivió.

13 de febrero: Ataque en el Caribe en el que murieron tres personas.

17 de febrero: El Comando Sur dijo haber realizado tres ataques (dos en el Pacífico Oriental y uno en el Caribe) en los que murieron 11 hombres.

¿Qué es la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”?

El Comando Sur de Estados Unidos identifica a la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Joint Task Force Southern Spear) como la unidad responsable de ejecutar este tipo de operaciones marítimas en su área de responsabilidad.

Además, esta fuerza se encarga de operaciones de interdicción contra embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, operan en rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Commitment to regional security and stability:

The elite warfighters of Joint Task Force Southern Spear, including the Iwo Jima Amphibious Ready group, continue to operate in the Caribbean to advance the National Defense Strategy by disrupting criminal networks, combating… pic.twitter.com/HLhE6A4p7Y — U.S. Southern Command (@Southcom) February 20, 2026

La estructura forma parte de los esfuerzos del Comando Sur para coordinar activos navales, aéreos y de inteligencia en el hemisferio occidental, particularmente en zonas marítimas utilizadas para el traslado de cargamentos ilícitos hacia América del Norte.

De acuerdo con los reportes difundidos en febrero de 2026, las acciones ejecutadas por la Southern Spear han sido descritas como “ataques cinéticos letales”, una terminología militar que hace referencia al uso de fuerza directa contra objetivos identificados en operaciones en curso.