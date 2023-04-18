NASA aclara si son peligrosos los cinco asteroides que se acercan a la Tierra

¿Una nueva amenaza para la Tierra? En los últimos días la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), advirtió la presencia de asteroides cerca del planeta, lo que provocó que diversos estudiosos del tema investigaran sobre los riesgos que podrían tener los seres humanos en caso de que los objetos se acerquen a la órbita terrestre.

La NASA aseguró que ya estudia el posible trayecto que tomarán los cinco asteroides durante los próximos meses, por esa razón se especializaron en el monitoreo y análisis, de tal manera que puedan predecir las repercusiones que habría en la Tierra si alguno de los objetos choca directamente.

¿Qué es un asteroide? El objeto que preocupa a la NASA por un choque contra la Tierra

Los asteroides son descritos como objetos rocosos y metálicos que giran alrededor del Sol; sin embargo, estos se encuentran principalmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, aunque la NASA ha encontrado que se mueven alrededor del Sistema Solar, pero no ha encontrado la razón por la que se desvían de la orbita.

Los asteroides que constantemente amenazan a la Tierra se clasifican en diferentes tipos según su composición. El museo de la Plata destaca tres tipos:



Asteroides de tipo C : Son los más comunes, representan el 75% de todos los asteroides . Estos asteroides son oscuros y ricos en carbono, y se cree que se originaron en la región más fría del cinturón de asteroides.

: Son los más comunes, representan el 75% de todos los . Estos asteroides son oscuros y ricos en carbono, y se cree que se originaron en la región más fría del cinturón de asteroides. Asteroides de tipo S : Son los segundos más comunes, representan el 17% de todos los asteroides conocidos; son más brillantes.

: Son los segundos más comunes, representan el 17% de todos los conocidos; son más brillantes. Asteroides de tipo M: Son menos comunes, representan aproximadamente el 10% de todos los asteroides. Son ricos en metales, especialmente en hierro y níquel.



¿Qué dijo la NASA sobre los cinco asteroides que podrían chocar contra la Tierra?

El anuncio de la NASA se dio el pasado 3 de abril, de acuerdo al Panel de Vigilancia las alarmas se activaron cuando encontraron que se movían por la órbita terrestre de manera rápida, pues podrían entrar en nuestro sistema durante la siguiente semana.

“Los cuerpos rocosos fueron detectados a través de un proyecto de previsión a largo plazo para la década subsiguiente que está compuesto por seis objetivos claves entre los que se hará hincapié en: impulsar los esfuerzos para descubrir objetos espaciales, reforzar la cooperación internacional en la materia y desarrollar los medios para rechazar cualquier posible amenaza”, informó la NASA.

Agregaron que ya estudian el tamaño de los cinco asteroides que circulan alrededor de la Tierra, por lo que en los siguientes días podrían ofrecer información más detallada de los objetos.

We’re bringing back a bit of Bennu. Have questions about our asteroid sample return mission? Submit your question below and hear from experts starting at 2 pm ET. https://t.co/Nu4rqwPHuT pic.twitter.com/uFALiGVBfd — NASA (@NASA) April 12, 2023

¿Asteroides podrían chocar contra la Tierra? Esto dice la NASA

La NASA habló en su portal web y aseguró que, a pesar del tamaño que tienen los asteroides es poco viable que impacten, ya que no tienen las dimensiones suficientes para llegar a un escenario catastrófico, ante ello, estiman que pasarán entre la Luna y la Tierra, lo que equivale a un riesgo de 1 entre 715 posibilidades.

A pesar de ello, los científicos añaden que diariamente el planeta se ve amenazado por los asteroides e incluso en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos, por lo que solicitaron guardar la calma ante el poco riesgo que existe.

“En este proyecto se explican con lujo de detalles seis objetivos clave para la próxima década. Entre ellos, se destacan impulsar los esfuerzos para detectar objetos espaciales potencialmente peligrosos, reforzar la cooperación internacional en la materia y, finalmente, desarrollar los medios para rechazar cualquier amenaza potencial”, finalizaron.