¡Otra vez! NASA retrasa lanzamiento de Artemis I debido al mal clima

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), informó este sábado que descartó, otra vez, el lanzamiento de la misión Artemis I, debido a la preocupación por los pronósticos de una posible tormenta tropical “Ian” que se dirige a Florida.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EU) reportó que se espera la tormenta tropical “Ian” llegue a Florida, sede de Centro Espacial Kennedy, en el transcurso de la próxima semana.

Hasta el momento no se ha confirmado la nueva fecha del lanzamiento de Artemis I.

Actualización de Artemis I: Hemos descartando un lanzamiento para el martes 27/9 y nos estamos preparando para la posibilidad de volver al Edificio de Ensamblaje de Vehículos, mientras continuamos observando la previsión meteorológica asociada a la tormenta tropical Ian. https://t.co/KOzKCs9lFu — NASA en español (@NASA_es) September 24, 2022

Lanzamiento de Artemis I ha sido cancelado varias veces

Sorprendentemente, esta no sería la primera vez que se cancela el lanzamiento de Artemis I, ya que anteriormente la misión ya había sido pospuesta.

A parte de los problemas de meteorológicos y técnicos, como una fuga de combustible, Artemis I, había señalado un importante de inflexión para el programa de vuelos espaciales tripulados de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) después de décadas centradas en la órbita terrestre baja con los transbordadores espaciales y la Estación Espacial Internacional.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

¿Qué es lo que necesitas saber de Artemis I?

El lanzamiento de Artemis I, es el regreso de Estados Unidos (EU) la Luna, después de alrededor de cinco décadas.

Artemis I, es una megacohete luna de la NASA del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), será un lanzamiento de prueba para poder evaluar el rendimiento de las naves, por lo que ira sin tripulantes.

De acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la nave espacial será lanzada en el cohete más poderoso del mundo y volará más lejos de lo que una nave espacial, construida por un humano, haya volado.

El Sistema de Lanzamiento Espacial – Orion tuvo un costo de 37 mil millones de dólares, más de 740 mil millones de pesos, de acuerdo a la NASA.

Orión viajará a la Luna, la orbitara y después regresará a la tierra, 42 días después de su lanzamiento, durante todo este tiempo en el espacio, permanecerá sin acoplarse a una estación y será el lapso más largo de tiempo que jamás haya efectuado algún otro artefacto espacial.

Thank you to our team members who have worked so diligently and continuously toward the success of the #Artemis missions. #LaborDay pic.twitter.com/1Q6JUQg57H — NASA_SLS (@NASA_SLS) September 5, 2022

Con información de Reuters.

