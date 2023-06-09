¡Un paso al futuro! NASA Y ChatGPT realizan histórica alianza

El prototipo ChatGPT, creado por la OpenAI, volvió a dar de que hablar luego que el magnate Bill Gates de la compañía Microsoft anunció que trabajará en conjunto con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para proveerla de la Inteligencia Artificial (IA); otras agencias gubernamentales de Estados Unidos recibirán los beneficios.

“Ayudará a las agencias gubernamentales a mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y desbloquear nuevos conocimientos a partir de sus datos”, dijo Bill Chappell, director de Tecnología y Misiones Estratégicas de la tecnológica.

Con la iniciativa buscan dar un golpe sobre la mesa y darle la oportunidad a diversas empresas de beneficiarse de los desarrollos tecnológicos que han implementado en los últimos años con la realidad virtual, aumentada, codificación facial de expresiones e incluso lenguaje online.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Abordar la Inteligencia Artificial es remontarse a los años 50, cuando alumnos de un instituto estadounidense desarrollaron una red neuronal, desde ese momento la comunidad científica busca desarrollar mecanismos que imitan la función cognitiva de los seres humanos con la intención de facilitar algunas tareas diarias en el ámbito laboral y personal de la sociedad.

Los objetivos en los que se basa la Inteligencia Artificial son:



Razonar

Aprender

Resolver

¿Cuáles son los beneficios que obtiene la NASA por la alianza con ChatGPT?

Los beneficios de la NASA por trabajar en alianza con OpenAI se reflejarán en la calidad de sus investigaciones, pues se estima que logren análisis más profundos en sus expediciones al espacio exterior, así como un nivel de respuesta que agilice los resultados obtenidos.

“Estos modelos de inteligencia artificial, además, simplificarán la generación de códigos, lo que permitirá el desarrollo de aplicaciones personalizadas usando lenguaje natural”, indicó la Nasa.

La Inteligencia Artificial aportó en mecanismos de seguridad que alerten situaciones de riesgo en las instalaciones de la Agencia Espacial Internacional, específicamente, para conocer si los equipos de los astronautas están dañados o si las maquinas presentaron alteraciones.

¿Cuáles son los riesgos de la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial tiene múltiples beneficios, sin embargo, no todos son positivos, pues se ha encontrado que en el futuro podría afectar en la generación de empleos y otros aspectos como:

