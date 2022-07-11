NASA presenta impresionantes imágenes del telescopio James Webb

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, presentó las primeras imágenes obtenidas por el telescopio James Webb, enviado por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés) del universo como nunca antes se había observado.

Estas son las primeras imágenes a color y en alta resolución del universo que Biden reveló desde la Casa Blanca.

El telescopio James Webb se lanzó desde diciembre pasado con la intención de analizar desde objetos del sistema solar y galaxias.

La NASA informó que daría a conocer que las imágenes tomadas por el telescopio James Webb van desde nebulosas, galaxias, exoplanetas que hasta ahora estaban en distancias muy distantes para ser captadas desde la Tierra.

La primera imagen que presentó fue una especie de arena del universo, tomada por el telescopio James Webb.

Joe Biden calificó la presentación de estas imágenes como un día histórico para la ciencia y la tecnología, ya que se presentaron la primera imagen más profunda y nítida del universo distante hasta la fecha que ha tomado la NASA.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj — President Biden (@POTUS) July 11, 2022

¿Qué significa la imagen tomada por el telescopio James Webb?



De acuerdo con el astrofísico Neil de Grasse Tyson, esta imagen es la vista más profunda del cosmos vista por el telescopio James Webb.

Los objetos puntiagudos que aparecen en la imagen, explicó, son estrellas locales de la galaxia que habitamos, por lo que pidió "ignorarlos".

Mientras que el resto es la "galaxia entera". Sobre la curvatura que presentan algunos objetos captados en esta primera imagen, el astrofísico dijo que esto solo revela "la curvatura del espacio-tiempo de la gravedad de un cúmulo de galaxias en el centro de la imagen".