Telescopio Espacial James Webb capta imagen inédita de una estrella

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA, captó una imagen de la estrella llamada "2MASS J17554042+6551277", esto luego de superar una nueva fase de alineación de sus espejos.

Telescopio Espacial James Webb alcanza un hito en su alineación

Una vez que completó una serie de pasos críticos de la alineación de sus espejos, el equipo del telescopio espacial James Webb de la NASA, se mantiene optimista sobre el rendimiento óptico de este observatorio para que pueda cumplir o superar los objetivos científicos para los que fue construido.

Fue precisamente el pasado día 11 de marzo, cuando el equipo del James Webb completó la etapa de alineación conocida como "calibración fina", una etapa clave de la puesta en marcha del elemento del telescopio óptico de la NASA.

Looking sharp, Webb!



A special lens inside the NIRCam instrument took a "selfie" of Webb's mirror segments, verifying their alignment with NIRCam. The segments are bright as they are all collecting light from the same star in unison. https://t.co/RPL4OItJNA #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/jSrupf7i4a — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022

Telescopio Espacial capta una estrella y hasta galaxias

El equipo no encontró problemas críticos ni contaminación medible ni bloqueos en la trayectoria óptica del Telescopio Espacial por lo que es capaz de recolectar con éxito la luz de objetos distantes y enviarla a sus instrumentos sin contratiempos.

Con la culminación de la etapa de "calibración fina" en la alineación de este telescopio espacial, el equipo ha logrado alinear completamente el principal generador de imágenes del James Webb, la Cámara para el infrarrojo cercano, con los espejos del observatorio.

Ritva Keski-Kuha, subgerente del elemento del telescopio óptico James Webb, señaló: "Hemos alineado completamente el telescopio y lo hemos enfocado en una estrella, y el rendimiento está superando las especificaciones. Estamos entusiasmados con lo que esto significa para la ciencia".

Ahora sabemos que hemos construido el telescopio adecuado.

En esta etapa de la alineación de los espejos del James Webb, cada uno de los segmentos del espejo primario ha sido ajustado para producir una imagen unificada de la estrella "2MASS J17554042+6551277" utilizando únicamente el instrumento NIRCam.

Look how far we've come: We started with 18 scattered dots — 18 reflections of the same star, one from each of Webb’s primary mirror segments. These dots were then re-arranged, stacked, and fine-tuned, setting the stage for our first science images this summer! #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/N1KvmdoH7r — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022

Galaxias detrás de la estrella captada por el James Webb de la NASA

Aunque el propósito de la imagen captada era enfocarse en la estrella brillante del centro para evaluar la alineación del telescopio espacial, los sistemas ópticos del James Webb de la NASA y el NIRCam, son tan sensibles que se pueden ver las galaxias y estrellas que hay en el fondo.

El destello que resalta en la imagen, que utiliza un filtro rojo para optimizar el contraste visual, corresponde a la estrella "2MASS J17554042+6551277", pero lo que se muestra detrás de ello, son ¡Galaxias!.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA:

Hace más de 20 años, el equipo del Webb se propuso construir el telescopio más poderoso que se haya lanzado nunca al espacio y elaboró un audaz diseño óptico para cumplir con los exigentes objetivos científicos... Hoy podemos decir que el diseño va a dar resultados.