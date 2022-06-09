Micrometeorito se impacta contra el telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb sufrió el impacto de un micrometeorito en uno de los segmentos primarios de su espejo, lo que no afectará el curso de esta misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El micrometeorito golpeó el telescopio entre el 23 y 25 de mayo, y después de evaluaciones iniciales, se confirmó que su funcionamiento “supera todos los requisitos de la misión a pesar de un efecto marginalmente detectable en los datos”.

La NASA explicó que James Webb se diseñó para soportar el bombardeo de micrometeoritos, durante su construcción se hicieron simulaciones de impactos para “fortalecerlo” una vez que estuviera en órbita, pero el reciente golpe fue mayor de lo que se probó en Tierra.

Recalcó que estos impactos son inevitables en la operación de cualquier nave espacial, en el caso de James Webb se presentarán “durante la totalidad de su vida en el espacio”.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 8, 2022

Golpe a James Webb fue más grande de lo que suponían las predicciones

Paul Geithner, subdirector técnico de proyectos en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, aseguró que desde la construcción del telescopio sabían que en el espacio se encontraría con luz ultravioleta fuerte, rayos cósmicos y los impactos ocasionales de un micrometeorito.

Diseñamos y construimos James Webb con margen de rendimiento óptico, térmico, eléctrico y mecánico para garantizar que pueda realizar su ambiciosa misión científica incluso después de muchos años en el espacio.

En el reciente impacto, un micrometeorito afectó el segmento C3, uno de los 18 azulejos de berilio y oro que forman parte del gran espejo primario del telescopio espacial, con el cual capta la luz infrarroja.

Por lo anterior, un equipo de ingenieros realizó un primer ajuste al segmento afectado y realizarán un mantenimiento adicional para “afinar su corrección”, destacó la NASA.

La agencia confirmó que el choque del micrometeorito no fue resultado de una lluvia de estrellas, sino que se trató de un evento fortuito e inevitable. Anteriormente, James Webb sufrió cuatro impactos, pero de menor magnitud.

“Desde el lanzamiento, hemos tenido cuatro impactos de micrometeoritos medibles más pequeños que fueron consistentes con las expectativas y este más reciente es más grande de lo que suponían nuestras predicciones”, reconoció Lee Feinberg, gerente de elementos de James Webb.

Finalmente, señaló que el impacto del micrometeorito no provocó cambios en el cronograma de operaciones del telescopio espacial y tal como estaba previsto, el 12 de julio se darán a conocer las primeras imágenes que tomó del cosmos.

