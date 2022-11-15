NASA realizará el lanzamiento de Artemis I a la Luna

Una vez más la NASA intentará realizar el lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna, el cual ha sido pospuesto en dos ocasiones por problemas técnicos y malas condiciones climáticas. Aquí te decimos cuándo y dónde ver la transmisión en vivo.

La misión marca el primer vuelo del cohete SLS y la cápsula Orion juntos, construidos bajo contratos de la NASA con Boeing Co. y Lockheed Martin Corp, respectivamente.

La misión Artemis I de la NASA tiene como objetivo devolver a los astronautas a la superficie de la Luna a partir de 2025.

¡Estamos en plena cuenta regresiva para hacer historia!

Esta noche, @NASA_SLS despegará con @NASA_Orion, que hará un vuelo no tripulado alrededor de la Luna. El lanzamiento de #Artemis I está planeado para la 1:04 a.m. EST (6:04 UTC). La ventana de lanzamiento es de dos horas. pic.twitter.com/HsGIZKpXWA — NASA en español (@NASA_es) November 15, 2022

Si la misión tiene éxito, un vuelo Artemis II tripulado alrededor de la Luna y de regreso podría ocurrir en el año 2024, seguido dentro de unos años más por el primer aterrizaje lunar del programa de astronautas, una de ellas una mujer, con Artemis III.

¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis I?

La NASA tiene programado que el miércoles 16 de noviembre se realice el lanzamiento de la misión Artemis I a las 12:04 (tiempo de México) desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

Aproximadamente 90 minutos después del despegue, la etapa superior del cohete impulsará a Orión fuera de la órbita terrestre en curso para un vuelo de 25 días que lo llevará a 60 millas de la superficie lunar antes de navegar 40 mil millas (64 374 km) más allá de la luna y de regreso a Tierra. Se espera que la cápsula aterrice en el Pacífico el 11 de diciembre.

Aunque no habrá humanos a bordo, Orion llevará una tripulación simulada de tres personas equipada con sensores para medir los niveles de radiación y otras tensiones que experimentarían los astronautas de la vida real.

¿Dónde ver el lanzamiento de Artemis I de la NASA?

El lanzamiento de la misión Artemis I de la NASA se podrá ver a través del canal de YouTube de la Agencia Espacial, así como por su sitio web y sus redes sociales como Facebook y Twitter.