NASA anuncia nueva fecha para el lanzamiento de Artemis I

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció la nueva fecha en se intentará el lanzamiento de la misión lunar no tripulada Artemis I, la cual lleva tres retrasos.

La nueva fecha programada para el lanzamiento de Artemis I es el próximo 14 de noviembre, a partir de las 07:00 horas, informó la NASA en un comunicado

La agencia espacial informó que se requiere un trabajo mínimo para preparar el cohete y la nave espacial que se lanzará desde la plataforma Kennedy en Florida, Estados Unidos, para preparar un viaje de astronautas a la Luna.

La NASA indicó que el 4 de noviembre se rodará el cohete de regreso a la plataforma de lanzamiento para que esté listó para el día 14.

We are targeting the next launch attempt for the #Artemis I mission to the Moon for Nov. 14.



Teams are on track to roll the @NASA_SLS rocket to the launch pad as early as Nov. 4. https://t.co/8B8TFHi9QZ pic.twitter.com/5ubXN1WgIT — NASA (@NASA) October 12, 2022

El lanzamiento de la misión Artemis I el 14 de noviembre resultaría en una duración de la misión de aproximadamente 25 días y medio con un amerizaje en el Océano Pacífico el viernes 9 de diciembre.

NASA solicita fechas de respaldo para lanzamiento de Artemis I

En caso de que la misión Artemis I no se pueda lanzar en la nueva fecha programada, la NASA solicitó algunos días más como respaldo para intentar el lanzamiento a la Luna.

Las otras posibles fechas son el miércoles 16 o el sábado 19 de noviembre.

Cuántas veces se canceló el lanzamiento de Artemis I

La misión Artemis I estaba programada para ser lanzada el pasado 29 de agosto, más de 25 mil personas seguían la transmisión de la NASA en vivo; sin embargo, su despegue se canceló problemas con un motor.

La segunda ocasión que se canceló el lanzamiento de misión Artemis I fue el 3 de septiembre debido a una fuga en un conducto de hidrógeno.

El tercer intento estaba agendado para el 27 de septiembre, sin embargo, también se suspendió por el huracán “Ian” que estaba por tocar tierra en Florida, desde donde iba a despegar la misión lunar Artemis I.

