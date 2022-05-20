¡Rareza espacial! NASA aclara si existe una puerta en Marte

Curiosity, el vehículo explorador de Marte, capturó una imagen de la superficie marciana donde se observa algo parecido a una puerta, por lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) explicó qué es exactamente.

El rover Curiosity, que desde 2012 explora el planeta rojo, tomó la imagen con su cámara Mastcam cuando ascendía al Monte Sharp, el pasado 7 de mayo.

La cuenta oficial de Curiosity en Twitter compartió la fotografía, la principal característica que llamó la atención es lo que parece ser una puerta en la superficie de Marte.

“Algunos de ustedes han notado esta imagen que tomé en Marte. Claro, puede parecer una puerta pequeña, pero en realidad ¡es una característica geológica natural!”, detalló en sus redes sociales.

Here’s a zoomed-out view with the feature circled. ⭕ In it, you see a small crevice (>30 cm tall) between 2 fractures in a rock. There are several linear fractures in the mound - but in this spot, several fractures intersect, which allowed the rock to break at such sharp angles. pic.twitter.com/0yHEy1wIfi — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 18, 2022

La supuesta puerta es una pequeña grieta, mayor a 30 centímetros de alto, entre dos fracturas de una roca. El montículo donde se tomó la fotografía tiene varias fracturas que se cruzan, lo que permitió que la roca se rompiera en ángulos tan agudos.

En un sentido menos literal, mi equipo científico está interesado en estas rocas como una ‘puerta’ al pasado antiguo.

A medida que avanza por el planeta rojo, el rover Curiosity observa que los niveles más altos de arcilla dan paso a minerales salados llamados sulfatos, lo que sería una pista sobre la manera en que se secó el agua hace miles de millones de años.

Pareidolia, fenómeno por el que aparecen caras en Marte

A simple vista los internautas no se percataron que era una grieta, consideraron que era una puerta porque, según la NASA, están “tratando de dar sentido a lo desconocido” por medio de la pareidolia.

La pareidolia es un fenómeno en el que el cerebro humano intenta ver formas que son familiares, algo con lo que una persona se podría relacionar, como las caras, explicó la agencia.

|NASA

Recordó algunos ejemplos de este fenómeno en imágenes espaciales, una de ellas la tomó la nave Viking en 1976, en la que algunas personas creyeron ver una cara en Marte.

En 1998, la Mars Orbiter Camera de la misión Mars Global Surveyor tomó nuevas imágenes en las que aparece la “cara” erosionada por el tiempo, demostrando que es una característica natural de la superficie de Marte.

