Natalia Lafourcade triunfa en primera edición de los premios Rolling Stone en Español

Este jueves 26 de octubre se llevó a cabo la primera edición de los premios Rolling Stone en Español, donde se reconoció lo mejor de la música, el cine y la televisión de Hispanoamérica. En esta noche de galardones llevada a cabo en Miami Beach, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade fue la gran ganadora al llevarse tres condecoraciones; "Álbum del año", "Artista del año" y "Leyenda Rolling Stone en Español".

La cantante mexicana logró ser acreedora de estos premios compitiendo con otros artistas de talla internacional tales como Bad Bunny, Shakira, Rosalía y Karol G.

🌟 #NataliaLafourcade (@lafourcade) ha conquistado corazones y oídos con su talento incomparable y su increíble voz. Hoy se lleva el premio de Artista del Año en los Premios ROLLING STONE en Español. ¡Felicidades! 🎶 #PremiosRollingStoneEEenTNT pic.twitter.com/pDGe6Fe2vn — Rolling Stone En Español (@rollingstoneEE) October 27, 2023

"Gracias Rolling Stone por premiar un disco como este, que cuando terminé pensé que a nadie le gustaría porque es la cosa más rara que he hecho hasta ahora", mencionó Natalia luego de recibir uno de los premios.

"Este disco ha sido mi maestro. Todas las canciones me han enseñado que la muerte está llena de matices y que tenemos que aprender a resurgir entre ellos", añadió.

¿Quiénes más brillaron en los premios Rolling Stone en Español?

En esta velada llena de música en español, artistas tanto clásicos como actuales fueron reconocidos por los proyectos que realizaron en el último año. Uno de ellos fue el puertorriqueño Tainy, quien triunfó en las categorías de "Productor del año" y "Artista pionero", los cuales dedicó a los productores que le enseñaron el oficio, entre los que mencionó a Loony Tunes y DJ Playero.

¡La mente brillante del reggaeton! @Tainy, productor puertorriqueño, con un legado mundial en la música latina desde Bad Bunny hasta Gorillaz. Recibe el premio Pionero 2023 en los Premios Rolling Stone en Español. 🎶🏆 #PremiosRollingStoneEEenTNT pic.twitter.com/sTVc2AQXwL — Rolling Stone En Español (@rollingstoneEE) October 27, 2023

Otro de los ganadores fue el músico y compositor mexicano Kevin Kaarl, quien fue reconocido con la categoría de "Promesa musical del año". "Identificar y visibilizar a los artistas que harán el futuro es una de los compromisos de la revista y de todos los que hacen periodismo cultural", dijo el director de la revista, Diego Ortiz, previo a entregarle el premio al artista folk.

"Muchísimas gracias a Rolling Stone por apoyar la música independiente", mencionó Kevin a manera de agradecimiento.

La categoría de "Voz de la audiencia", la cual fue elegida basándose en la votación del público a través de internet, fue para el rapero argentino Tiago PZK.

"Argentina está muy lejos de Miami y para mí es muy importante ser de Argentina y estar en los primeros premios Rolling Stone", mencionó el compositor tras recibir esta distinción.

Los ganadores del cine y la televisión

En la categoría de "Mejor director", el mexicano Alejandro González Iñárritu fue quien obtuvo este reconocimiento por su último largometraje, "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades".

Pasando a la categoría de "Largometraje de ficción del año", la ganadora fue "Competencia oficial", una coproducción española-argentina, mientras que la categoría de "Serie del año" fue para "El amor después del amor".

Y en cuanto a "Actuación del año", el actor argentino Ricardo Darín fue el vencedor, quien compitió con otros actores y actrices tales como Penélope Cruz y Luis Gerardo Méndez.